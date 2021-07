Jean-Claude Van Damme pomagal pri ropu pariške draguljarne

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sloviti mojster borilnih veščin in zvezdnik pretepaških filmov je bil ob nedavnem ropu slavne draguljarne v Parizu v njeni neposredni bližini.

V javnost prihajajo nove, precej nenavadne podrobnosti ropa znane pariške draguljarne Chaumet, iz katere je v torek popoldne oborožen neznanec odnesel nakit, vreden od dva do tri milijone evrov.

Kljub temu, da se je rop zgodil v zelo obljudenem delu mesta, so imeli policisti težave z očividci, ki bi jim lahko pomagali z informacijami. Prav v času ropa je bil namreč v optiki v neposredni bližini draguljarne belgijski zvezdnik Jean-Claude Van Damme, ta je odvrnil njihovo pozornost od dogajanja v draguljarni.

Foto: Reuters

Gostje kavarne pri draguljarni (in optiki) so tako za časopis Le Parisien povedali, da niso videli prav ničesar, kar bi lahko pomagalo policiji, saj so bili preveč zaposleni z opazovanjem Van Damma.

Kljub temu, da si z očividci niso mogli kaj preveč pomagati, pa so francoski policisti v sredo na vzhodu Francije aretirali dva osumljenca, ki so ju ujeli med avtocestno zasedo. Zaplenili naj bi tudi "dobršen del" ukradenih draguljev, poroča Guardian.

Več o tem: