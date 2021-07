Pripeljal se je s skirojem in oropal draguljarno sredi Pariza

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oborožen neznanec je danes popoldne v znani pariški draguljarni Chaumet ukradel večjo količino nakita vrednega od dva do tri milijone evrov. Po ropu je pobegnil s skirojem.

Okoli 17. ure se je ropar do draguljarne v bližini Elizejskih poljan pripeljal na skiroju in ob grožnji s pištolo odnesel več kosov nakita in dragih kamnov, je francoska tiskovna agencija AFP izvedela iz virov blizu preiskave.

Draguljarno Chaumet so oropali že leta 2009, ko so od tam odnesli za 1,9 milijona evrov nakita.