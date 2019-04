Reševalci skušajo doseči vasi, ki jih je ciklon v Mozambiku odrezal od sveta

V Mozambiku, ki ga je v noči na petek dosegel ciklon Kenneth zahteval pet smrtnih žrtev, dva človeka sta poškodovana, uničil in poškodoval je 3300 hiš in 18 tisoč ljudi se je zateklo v začasna bivališča. Ko svarijo pri Združenih narodih bi Kenneth lahko imel katastrofalne posledice za več kot 110.000 ljudi. Sredi marca je to južnoafriško državo opustošil že ciklon Idai (na fotografiji), ki je prizadel najmanj 1,8 milijona ljudi. Foto: Reuters