"Mislim, da bo žrtev zagotovo več sto, morda jih bo tisoč ali celo več tisoč" je za lokalno televizijo Mayotte La 1ere dejal prefekt Francois-Xavier Bieuville.

Francosko notranje ministrstvo je sicer sporočilo, da bo "težko najti in identificirati vse žrtve", zato na tej stopnji ni mogoče določiti njihovega števila.

Ciklon, ki ga je spremljal močan veter s sunki več kot 220 kilometrov na uro, je povsem uničil številna barakarska naselja. Foto: Reuters

Na tisoče gospodinjstev naj bi bilo brez elektrike, poročajo tudi o hudem pomanjkanju hrane in vode. Chido je na otočju, ki šteje 320.000 prebivalcev, povzročil tudi veliko škodo na infrastrukturi.

Francoski notranji minister Bruno Retailleau bo danes odpotoval na Mayotte skupaj z vojaki in gasilci, da bi okrepili prizadevanja pri nujni pomoči prebivalstvu.

Nekateri francoski reševalci in humanitarni delavci so že na otočju, vendar še niso dosegli vseh tamkajšnjih prebivalcev, saj so številne ceste blokirane, nekatera območja pa so povsem odrezana od sveta. Foto: Reuters

Ciklon Chido, ki ga spremljajo močni vetrovi in obilno deževje, se je medtem v nedeljo premaknil nad Mozambik. Povzročil je poplave, izruval številna drevesa in poškodoval zgradbe približno 40 kilometrov južno od mesta Pemba na severu države. Prizadeti sta tudi bližnji obalni provinci Nampula in Cabo Delgado.