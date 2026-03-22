Avtorji:
N. V., STA

Nedelja,
22. 3. 2026,
12.39

vreme vročinski val

Rekorden vročinski val v ZDA

ZDA, vročinski val | Vročinski val v Los Angelesu | Foto Reuters

Vročinski val v Los Angelesu

Foto: Reuters

Rekorden vročinski val, ki je zajel zahodni del ZDA, se je v soboto začel pomikati proti sredini države. V kraje, kjer so še pred slabim tednom zabeležili temperature okoli nič stopinj Celzija ali še nižje, je vročinski val prinesel za ta letni čas nenavadne, ponekod celo rekordno visoke temperature.

V več deset mestih od Kalifornije do Kolorada so po podatkih nacionalne meteorološke službe izmerili najvišje marčevske temperature do zdaj. Med njimi sta Kansas City v zvezni državi Missouri in North Platte v Nebraski, kjer so v soboto izmerili kar 33,3 stopinje Celzija.

V Topeki, glavnem mestu zvezne države Kansas, so v soboto izmerili 35 stopinj Celzija.

Iz nekaterih drugih krajev pa so poročali o velikih temperaturnih spremembah v zadnjem tednu. V mestu Chanute v zvezni državi Kansas so na primer 16. marca izmerili minus 10,5 stopinje Celzija, štiri dni pozneje pa se je temperatura povzpela na kar 32,8 stopinje Celzija.

Neobičajno visoke temperature so zajele tudi smučišča v Koloradu. | Foto: Reuters Neobičajno visoke temperature so zajele tudi smučišča v Koloradu. Foto: Reuters

V petek so termometri na več območjih vzdolž meje med Kalifornijo in Arizono pokazali do 44,4 stopinje Celzija, kar je ameriški rekord za marec. Nacionalna meteorološka služba je zato za ta puščavska območja izdala opozorilo pred ekstremno vročino, medtem ko je za območja Nebraske, Kansasa in Oklahome izdala rdeče opozorilo zaradi visokega tveganja za požare v naravi.

Sprememba vremena čaka tudi Slovenijo:

sneženje
Novice Vremenski preobrat: prihaja ohladitev, sneg do nižin
vreme vročinski val
