Države članice EU so danes podprle vzpostavitev posebne delovne skupine Sveta EU, ki bo začela pripravljati pristopno pogodbo s Črno goro, je sporočilo ciprsko predsedstvo Svetu. Komisarka za širitev Marta Kos in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa sta v odzivu odločitev označila za velik korak na poti do članstva Črne gore v EU.

Stalni predstavniki držav članic pri EU so danes v Bruslju podprli vzpostavitev t. i. ad hoc delovne skupine za pripravo osnutka pogodbe o pristopu Črne gore k uniji, je sporočila tiskovna predstavnica ciprskega predsedstva. "Prepričani smo, da bomo s tem poslali močno sporočilo, da je za partnerice v širitvenem procesu pridružitev na dosegu roke," je dejala.

"EU zaupa črnogorski vladi"

Ministrica Gorčević je v objavi na družbenem omrežju X odločitev označila za zgodovinski trenutek. Po njenih besedah oblikovanje ad hoc skupine po dolgih letih čakanja pošilja močno politično sporočilo, da EU zaupa črnogorski vladi, da bo do konca leta zaključila pristopna pogajanja.

Cilj črnogorskih oblasti je, da bi država v EU vstopila leta 2028.

Marta Kos: To bo prva pristopna pogodba nove generacije

Komisarka Kos je sicer v ponedeljkovi razpravi z evropskimi poslanci pojasnila, da bo pogodba s Podgorico prva pristopna pogodba nove generacije. Po njenih besedah bo vključevala varovalne mehanizme, ki bodo preprečili, da bi države po vstopu v EU nazadovale na področju vladavine prava, kot se je zgodilo v primeru Madžarske.

Kos je v odzivu na današnjo odločitev članic EU na omrežju X med drugim zapisala, da ta predstavlja "velik korak na poti do članstva v EU, jasno priznanje napredku Črne gore in spodbudo za pospešitev reform".

Prvič po letu 2014 odštevamo do naslednje širitve EU

"Čestitke Črni gori – danes smo naredili velik korak k vašemu pristopu v EU," pa je na omrežju X objavil predsednik Evropskega sveta Costa. Ocenil je, da je odločitev za ustanovitev delovne skupine za pripravo pristopne pogodbe ključen mejnik. "Prvič po letu 2014 je EU začela odštevati čas do naslednje širitve," je dodal.

Črna gora, ki je pogajanja začela leta 2012 in je med vsemi kandidatkami najbližje članstvu, je doslej zaprla 14 od skupno 33 pogajalskih poglavij. Cilj črnogorskih oblasti je, da bi država v EU vstopila leta 2028.