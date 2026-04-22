Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Sreda,
22. 4. 2026,
18.45

52 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Marta Kos Evropska unija Črna gora

Sreda, 22. 4. 2026, 18.45

52 minut

EU v pripravo pristopne pogodbe s Črno goro

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Evropska unija, zastava | "Čestitke Črni gori – danes smo naredili velik korak k vašemu pristopu v EU," je na omrežju X objavil predsednik Evropskega sveta Costa. Ocenil je, da je odločitev za ustanovitev delovne skupine za pripravo pristopne pogodbe ključen mejnik. "Prvič po letu 2014 je EU začela odštevati čas do naslednje širitve," je dodal. | Foto Shutterstock

"Čestitke Črni gori – danes smo naredili velik korak k vašemu pristopu v EU," je na omrežju X objavil predsednik Evropskega sveta Costa. Ocenil je, da je odločitev za ustanovitev delovne skupine za pripravo pristopne pogodbe ključen mejnik. "Prvič po letu 2014 je EU začela odštevati čas do naslednje širitve," je dodal.

Foto: Shutterstock

Države članice EU so danes podprle vzpostavitev posebne delovne skupine Sveta EU, ki bo začela pripravljati pristopno pogodbo s Črno goro, je sporočilo ciprsko predsedstvo Svetu. Komisarka za širitev Marta Kos in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa sta v odzivu odločitev označila za velik korak na poti do članstva Črne gore v EU.

Stalni predstavniki držav članic pri EU so danes v Bruslju podprli vzpostavitev t. i. ad hoc delovne skupine za pripravo osnutka pogodbe o pristopu Črne gore k uniji, je sporočila tiskovna predstavnica ciprskega predsedstva. "Prepričani smo, da bomo s tem poslali močno sporočilo, da je za partnerice v širitvenem procesu pridružitev na dosegu roke," je dejala.

"EU zaupa črnogorski vladi"

Ministrica Gorčević je v objavi na družbenem omrežju X odločitev označila za zgodovinski trenutek. Po njenih besedah oblikovanje ad hoc skupine po dolgih letih čakanja pošilja močno politično sporočilo, da EU zaupa črnogorski vladi, da bo do konca leta zaključila pristopna pogajanja.

Cilj črnogorskih oblasti je, da bi država v EU vstopila leta 2028.

Marta Kos: To bo prva pristopna pogodba nove generacije

Komisarka Kos je sicer v ponedeljkovi razpravi z evropskimi poslanci pojasnila, da bo pogodba s Podgorico prva pristopna pogodba nove generacije. Po njenih besedah bo vključevala varovalne mehanizme, ki bodo preprečili, da bi države po vstopu v EU nazadovale na področju vladavine prava, kot se je zgodilo v primeru Madžarske.

Kos je v odzivu na današnjo odločitev članic EU na omrežju X med drugim zapisala, da ta predstavlja "velik korak na poti do članstva v EU, jasno priznanje napredku Črne gore in spodbudo za pospešitev reform".

Prvič po letu 2014 odštevamo do naslednje širitve EU

"Čestitke Črni gori – danes smo naredili velik korak k vašemu pristopu v EU," pa je na omrežju X objavil predsednik Evropskega sveta Costa. Ocenil je, da je odločitev za ustanovitev delovne skupine za pripravo pristopne pogodbe ključen mejnik. "Prvič po letu 2014 je EU začela odštevati čas do naslednje širitve," je dodal.

Črna gora, ki je pogajanja začela leta 2012 in je med vsemi kandidatkami najbližje članstvu, je doslej zaprla 14 od skupno 33 pogajalskih poglavij. Cilj črnogorskih oblasti je, da bi država v EU vstopila leta 2028.

Pedro Sanchez
Novice Španski premier z zahtevo: EU mora prekiniti vezi z Izraelom
Črnogorska policija
Novice V Črni gori aretirali vodilnega člana balkanskega kartela

Marta Kos Evropska unija Črna gora
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.