Španija bo zahtevala prekinitev pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom zaradi domnevne kršitve mednarodnega prava, je danes dejal premier Pedro Sanchez. Prepričan je, da država, ki krši mednarodno pravo, ne more biti partner Evropske unije.

Sanchezova današnja izjava sledi petkovemu skupnemu pismu Španije, Irske in Slovenije, v katerem so pozvale EU k odločnemu odzivu glede razmer na Bližnjem vzhodu s poudarkom na Izraelu.

Zahtevale so tudi, da se pridružitveni sporazum med EU in Izraelom obravnava na naslednjem zasedanju zunanjih ministrov članic EU.

"V torek bo španska vlada predložila predlog, da naj Evropska unija prekine pridružitveni sporazum z Izraelom," je Sanchez napovedal na današnjem političnem shodu v Andaluziji na jugu države.

Pridružitveni sporazum med EU in Izraelom, ki je začel veljati leta 2000, vključuje klavzulo, ki odnose pogojuje s spoštovanjem človekovih pravic. Evropska komisija je septembra lani zaradi izraelskega kršenja človekovih pravic Palestincev predlagala suspenz trgovinskih ugodnosti, ki jih ima Izrael v skladu s pridružitvenim sporazumom z unijo. Za suspenz trgovinskih določb sporazuma zadošča podpora kvalificirane večine, tj. 15 držav, ki predstavljajo najmanj 65 odstotkov vsega prebivalstva EU.

Španija je v preteklosti večkrat kritizirala vlado izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja zaradi vojne v Gazi in izraelskih napadov na Libanon.

Skupaj z Irsko je prvič pozvala k pregledu sporazuma z Izraelom leta 2024 zaradi zaskrbljenosti glede izraelskega ukrepanja v Gazi, potem ko je izraelska vojska v odgovor na napade palestinskega gibanja Hamas oktobra 2023 sprožila vojaško operacijo v enklavi. Maja 2024 je Španija skupaj z Irsko in Norveško tudi priznala palestinsko državo, kar je razjezilo Izrael.