V Črni gori aretirali vodilnega člana balkanskega kartela

Evropski policijski urad (Europol) je danes v obsežni operaciji skupaj z organi pregona Črne gore in Nemčije aretiral 12 oseb, osumljenih članstva v balkanskem kriminalnem kartelu, za katerega domnevajo, da je odgovoren za večtonske pošiljke kokaina v EU. V Črni gori so aretirali tudi vodilnega člana kartela, je sporočil Europol.

Preiskava, ki so jo podprle tudi avstrijske in španske oblasti, je bila usmerjena proti kriminalni mreži, vpleteni v obsežno mednarodno trgovino z drogami, in sicer s kokainom in konopljo.

Vodilnega člana kartela aretirali v Črni gori

Osumljenci, ki prebivajo v Črni gori in Nemčiji, so domnevno igrali različne vloge znotraj kriminalne združbe, od financerjev do koordinatorjev in logistov, je v izjavi za javnost navedel Europol.

V okviru operacije so aretirali 12 ljudi, od tega štiri v Nemčiji, vključno z vodilnim članom kartela, ki so ga aretirali v Črni gori, je zapisal urad.

Za tihotapljenje drog uporabljali morske in zračne poti

Pravosodni organi v Črni gori so že sprožili pregon proti več osumljencem zaradi vpletenosti v tihotapljenje 2,7 tone kokaina in 1,5 tone konoplje v obdobju med oktobrom 2024 in aprilom 2026. Droge so zasegli v 12 ločenih operacijah v več državah EU in Južne Amerike.

Kriminalna mreža naj bi za tihotapljenje drog uporabljala morske in zračne poti, ladijske zabojnike in druge prikrite metode prevoza. Europol sumi, da so konopljo v in iz EU med drugim tihotapili prek Albanije, Tajske in ZDA.