Avtorji:
A. P. K., STA

Sreda,
15. 4. 2026,
17.24

kartel kriminalna združba Črna gora droge tihotapljenje

V Črni gori aretirali vodilnega člana balkanskega kartela

Črnogorska policija | V okviru operacije so aretirali 12 ljudi, od tega štiri v Nemčiji, vključno z vodilnim članom kartela, ki so ga aretirali v Črni gori, je zapisal urad. | Foto Shutterstock

Evropski policijski urad (Europol) je danes v obsežni operaciji skupaj z organi pregona Črne gore in Nemčije aretiral 12 oseb, osumljenih članstva v balkanskem kriminalnem kartelu, za katerega domnevajo, da je odgovoren za večtonske pošiljke kokaina v EU. V Črni gori so aretirali tudi vodilnega člana kartela, je sporočil Europol.

Preiskava, ki so jo podprle tudi avstrijske in španske oblasti, je bila usmerjena proti kriminalni mreži, vpleteni v obsežno mednarodno trgovino z drogami, in sicer s kokainom in konopljo.

Vodilnega člana kartela aretirali v Črni gori

Osumljenci, ki prebivajo v Črni gori in Nemčiji, so domnevno igrali različne vloge znotraj kriminalne združbe, od financerjev do koordinatorjev in logistov, je v izjavi za javnost navedel Europol.

Za tihotapljenje drog uporabljali morske in zračne poti

Pravosodni organi v Črni gori so že sprožili pregon proti več osumljencem zaradi vpletenosti v tihotapljenje 2,7 tone kokaina in 1,5 tone konoplje v obdobju med oktobrom 2024 in aprilom 2026. Droge so zasegli v 12 ločenih operacijah v več državah EU in Južne Amerike.

Kriminalna mreža naj bi za tihotapljenje drog uporabljala morske in zračne poti, ladijske zabojnike in druge prikrite metode prevoza. Europol sumi, da so konopljo v in iz EU med drugim tihotapili prek Albanije, Tajske in ZDA.

slovenska policija, policija
Novice Koprski policisti so imeli od petka veliko dela
Zaseg, prepovedana droga
Novice Na območju Ljubljane večji zaseg prepovedane droge, dvema osebama odvzeli prostost #foto
Uroš Türk, policija
Novice Policisti med hišnimi preiskavami zasegli čokoladne bonbone s prepovedano drogo
