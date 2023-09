Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aretirali so ga nekaj tednov po tem, ko so islamski aktivisti požgali cerkve in hiše v krščanski četrti v osrednjem Pakistanu.

Aretirali so ga nekaj tednov po tem, ko so islamski aktivisti požgali cerkve in hiše v krščanski četrti v osrednjem Pakistanu. Foto: Shutterstock

Pakistanska policija je konec tedna aretirala muslimana, potem ko je po spletu zaokrožil videoposnetek, na katerem je mogoče videti, kako s čevljem udarja po Svetem pismu, so danes sporočile pakistanske oblasti. Aretacije zaradi žalitve islama so v državi pogoste, redko pa se zgodijo zaradi žaljenja druge vere, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Moškega, ki naj bi bil star okoli 50 let, so konec tedna aretirali v mestu Ravalpindi blizu prestolnice Islamabad. Sprva naj bi bil kristjan, a se je pred nekaj leti spreobrnil v islam, je sporočila policija in dodala, da je bilo duševno stanje moškega verjetno stabilno.

Pakistanska zakonodaja za žaljenje vere predvideva tudi smrtno kazen

Aretirali so ga nekaj tednov po tem, ko so islamski aktivisti požgali cerkve in hiše v krščanski četrti v osrednjem Pakistanu.

Pakistanska zakonodaja o bogokletstvu, ki v državi velja od 80. let prejšnjega stoletja, za žaljenje vere predvideva tudi smrtno kazen. Po besedah skupin za človekove pravice se ta zakonodaja pogosto uporablja proti pripadnikom različnih verskih manjšin.

Od 80. let prejšnjega stoletja je bilo v državi ubitih približno 90 ljudi, obtoženih bogokletstva, še preden so se njihovi procesi končali na sodiščih.