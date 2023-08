Grozljivka v Pakistanu: šest otrok in dva odrasla ostali ujeti 274 metrov visoko #foto #video

Na severu Pakistana se odvija obsežna reševalna akcija. Osem oseb, šest otrok in dva odrasla, je ostalo ujetih na žičnici 274 metrov visoko. Potniki so bili na poti v šolo, ko so se zgodaj zjutraj pretrgali kabli na žičnici, poroča BBC.

Otroci, stari med deset in 16 let, in dva učitelja so bili na poti v šolo, ko se je ob sedmi uri zjutraj po lokalnem času pretrgal kabel na žičnici. Med ujetimi na žičnici visoko nad grapo na severu Pakistana je tudi 20-letnik, ki je sicer srčni bolnik.

Na kraju nesreče posredujejo štirje helikopterji. Ujetim so uspeli dostaviti pismo, nekaj vode in hrane. Helikopter je s pomočjo vrvi dvakrat poskušal doseči žičnico, a neuspešno.

V dolini so se zbrali starši otrok in lokalni prebivalci, ki žičnico za prehod doline uporabljajo že vrsto let.

Tamkajšnji učitelj je povedal, da se zaradi pomanjkanja transportnih možnosti na tem območju vsakodnevno na nevarno pot v šolo z žičnico odpravi približno 150 ljudi. Sicer pa so takšne žičnice za prebivalce oddaljenih vasi v goratih delih severnega Pakistana nekaj običajnega.

Foto: Reuters