Razkrite prave razsežnosti dogodka, ki je povzročil eksplozijo okužb

Biogen, eno od največjih biotehnoloških podjetij v ZDA in na svetu, je konec februarja letos v Bostonu organiziralo konferenco za menedžment podjetja, na kateri je bilo prisotnih 175 uslužbencev Biogena iz ZDA in drugih držav.

Teden dni po koncu konference so začeli kapljati pozitivni testi na prisotnost koronavirusa SARS-CoV-2 med zaposlenimi v podjetju. Sčasoma je samo v zvezni državi Massachusetts, kjer je mesto Boston oziroma kjer ima sedež Biogen, za boleznijo covid-19 zbolelo 99 udeležencev konference oziroma njihovih najožjih družinskih članov.

Ameriška zvezna država Massachusets (na fotografiji njeno največje mesto Boston) je bila prvo večje žarišče koronavirusa v ZDA. Prvo okužbo so potrdili 1. februarja pri študentu, ki se je v Boston vrnil iz kitajskega Wuhana. Foto: Pixabay

Čas, ko koronavirusa marsikdo še ni jemal resno

Pomembno je sicer, kaj se je dogajalo v tednu od konca Biogenovega zborovanja do prvih potrjenih okužb. Uslužbenci podjetja so potovali domov v različne zvezne države ZDA oziroma nekateri tudi v druge dele sveta. Družili so se s prijatelji, hodili v restavracije, na športne dogodke.

Prvi teden marca je bil v ZDA namreč čas, ko še skoraj nihče razen epidemiologov ni res verjel, da novi koronavirus predstavlja grožnjo. Do 7. marca so v državi odkrili le 117 primerov okužb, umrle pa so 4 osebe.

Podobno je bilo v Evropi. Ko so kovčke za potovanje v Boston v dneh pred konferenco, ki je potekala 26. in 27. februarja, pakirali Biogenovi menedžerji iz Nemčije, Švice in Italije, je bilo skupno število okužb v teh treh državah okrog 200.

Kot zanimivost, ker je marsikdo verjetno že pozabil: v Sloveniji smo imeli do 7. marca 16 potrjenih primerov okužb z novim koronavirusom. Prvo smrtno žrtev smo potrdili teden dni pozneje, 14. marca, ko je bilo odkritih primerov okužbe že 181. Foto: Getty Images

10. marca je bilo že jasno, da je bila Biogenova konferenca žarišče novega koronavirusa. Strokovnjaki konference takrat še niso označili za superprenašalski dogodek - ta nadimek se je je oprijel mesec dni pozneje -, a je bila prav to.

Na tisti dan je bilo v zvezni državi Massachusetts 92 potrjenih okužb z novim koronavirusom, od tega jih je 72 izviralo z Biogenove konference.

A ne le to - v ZDA je bilo do 10. marca potrjenih 210 okužb s koronavirusom, kar pomeni, da so jih posledice Biogenovega druženja predstavljale več kot tretjino.

Konec februarja je bil čas, ko je življenje kljub preteči grožnji novega koronavirusa - ta je bil takrat v veliki meri še neznanka -skoraj povsod po svetu z izjemo Kitajske in Južne Koreje potekalo po ustaljenih tirnicah. Nekatere množične dogodke so februarja sicer že odpovedovali - mednarodni kongres mobilne telefonije v Barceloni, na primer - ne pa tudi manjših za nekaj sto udeležencev, kakršen je bil Biogenov. Španska vas so bili večini ljudi takrat tudi ukrepi, kakršne moramo za zajezitev epidemije spoštovati danes. Foto: Reuters

Prvotna ocena razsežnosti posledic Biogenove konference zbledi ob najnovejši

Zavrtimo čas naprej do 25. avgusta. Takrat je bila objavljena znanstvena raziskava, katere avtorji so ocenili, da bi lahko bilo z Biogenovo februarsko konferenco povezanih kar 20.000 potrjenih okužb z novim koronavirusom. A ta številka zbledi ob najnovejši.

Isti znanstveniki so namreč pretehtali svojo avgustovsko domnevo in sklenili, da so razsežnosti bostonskega februarskega superprenašalskega dogodka pravzaprav močno podcenili. V študiji, ki je bila objavljena v četrtek, ocenjujejo, da je Biogenova konferenca posredno povzročila od 205.000 do 300.000 primerov okužb s koronavirusom v ZDA in peščico tudi drugod po svetu.

Veliko večina okužb, ki izvirajo z Biogenove konference, so odkrili v ZDA, kjer imajo trenutno že 16,2 milijona potrjenih primerov. "Biogenove" okužbe predstavljajo približno poldrugi odstotek vseh v Združenih državah Amerike. Foto: Reuters

Do te številke so znanstveniki prišli s sledenjem tako imenovanemu genetskemu prstnemu odtisu - genetskemu zapisu, ki je unikaten vsaki mutaciji novega koronavirusa. Odtis, ki je zanimal znanstvenike, poimenovali so ga C2416T, je na februarski dogodek prinesla samo ena oseba, sledilo pa mu je do skoraj četrt milijona posameznikov.

Do novembra letos so mutacijo C2416T zaznali v več kot polovici ameriških zveznih držav, natančneje v 29, najbolj razširjena pa je postala na Floridi.

Koronavirus je po ugotovitvi znanstvenikov mutiral tudi na konferenci podjetja Biogen. Nov sev G26233T predstavlja več kot tretjino od 245.000 primerov, ki so jim znanstveniki sledili do februarskega dogodka.

Pri Biogenu so sicer že pred meseci pojasnili, da je bilo v času, ko so izvedli konferenco, informacij o novem koronavirusu zelo malo, a so na dogodku upoštevali takrat predlagane smernice za preprečevanje okužb. Biogen je takoj, ko so izvedeli, da se med zaposlenimi širi novi koronavirus, o tem obvestil pristojne zdravstvene institucije. Foto: Reuters

Morda je bil "kriv" Evropejec



Obstajajo sicer močni indici, da je omenjeni sev novega koronavirusa v Boston konec februarja zanesel Evropejec, so zapisali avtorji študije. V ameriški statistiki o okužbah ga namreč ni bilo pred prvimi pozitivnimi testi Biogenovih uslužbencev 5. marca, medtem ko so dva primera mutacije že 29. februarja zaznali v Franciji.



C2416T so znanstveniki v preteklih mesecih med drugim izsledili tudi na Švedskem, Slovaškem in v Avstraliji.

