Znanstveniki: s tem dogodkom bi bilo lahko povezanih kar 20 tisoč okužb

Po poročanju CNN so epidemiologi pri udeležencih konference biotehnološkega podjetja Biogena, ki je od 26. do 27. februarja potekala v Bostonu v ameriški zvezni državi Massachusetts, in njihovih tesnih stikih potrdili 90 okužb z novim koronavirusom.

Ameriški znanstveniki v novi študiji, ki še ni bila ustrezno strokovno pregledana, je pa že objavljena na spletu, domnevajo, da bi bilo lahko z omenjenim dogodkom povezanih kar 20 tisoč primerov okužb z novim koronavirusom.

S konferenco bi bilo lahko povezanih okoli 20 tisoč primerov okužb

Raziskovalci so v okviru študije pod drobnogled vzeli 772 genomov novega koronavirusa pri okuženih v Massachusettsu. Na območju Bostona so med drugim odkrili 80 vnosov virusa, ki večinoma izvirajo iz drugih delov ZDA in iz Evrope, ob tem pa še na stotine večjih žarišč virusa na različnih lokacijah po mestu, vključno s prej omenjeno konferenco. Ta po navedbah raziskovalcev predstavlja "popolno nevihto" in veliko žarišče, s katerim bi bilo lahko povezanih okoli 20 tisoč okužb z novim virusom.

Število novih okužb z novim koronavirusom je v ZDA sicer začelo upadati. Zaradi bolezni covid-19 dnevno sicer še vedno umre okoli tisoč ljudi. Foto: Reuters

"Več dejavnikov je vplivalo na to, da je omenjena konferenca žal predstavljala kraj za množično širjenje virusa. Dejstvo je, da je virus na konferenco zašel ponesreči. Če se vam zdi več deset tisoč posameznikov veliko, je treba izpostaviti, da se je v pandemiji okužilo več deset milijonov ljudi," je za CNN povedala raziskovalka na inštitutu Broad Bronwyn MacInnis.

"Najpomembnejši dejavnik je bil čas"

Po njenih besedah se večina ljudi konec februarja še ni zavedala nevarnosti pandemije novega koronavirusa. "V tem primeru je bil najpomembnejši dejavnik čas. Konferenca je bila takrat, ko smo se šele začeli zavedati nevarnosti novega koronavirusa. Če bi bila načrtovana teden dni pozneje, bi bila verjetno že odpovedana," je pojasnila MacInnisova.

Kot drugi ključni vzrok za množično širjenje virusa je znanstvenica navedla populacijo, ki se je okužila: "Gre za ljudi, ki so prišli z različnih krajev, nekateri od tam, kjer je novi koronavirus že krožil v populaciji, in so se potem vrnili domov, številni od njih ne da bi vedeli, da bodo s sabo prinesli virus." Na omenjeni konferenci so se konec februarja srečali vodilni iz podjetja Biogen, srečanje pa je potekalo v enem od bostonskih hotelov, poroča The Boston Globe.

Iz prej omenjenega podjetja so sporočili, da je bilo v času, ko so izvedli konferenco, splošno znanje glede novega koronavirusa relativno omejeno. "Takrat smo upoštevali vse pomembne smernice. Nikogar nismo namerno izpostavili tveganju. Ko smo izvedeli, da so naši sodelavci zboleli, sploh nismo vedeli, da je bil vzrok za to novi koronavirus, vendar smo takoj obvestili zdravstvene oblasti in sprejeli ukrepe, da bi zajezili širjenje virusa," so sporočili iz Biogena, ki sicer sodeluje v prej omenjeni raziskavi.

Guverner: Ključen dogodek v razvoju pandemije v Bostonu

Guverner Massachusettsa Charlie Baker je na torkovi novinarski konferenci dejal, da je bila omenjena konferenca ključen dogodek v razvoju pandemije novega koronavirusa v Bostonu. "Nočem užaliti nikogar, vendar pa v tistem času nihče ni nosil mask, nihče ni upošteval varnostne razdalje, nihče se ni vedel v skladu z zavedanjem, da je virus prisoten med nami," je med drugim povedal Baker.

Znanstveniki so se v prej omenjeni študiji osredotočili tudi na širjenje virusa v drugih delih mesta, med drugim v enem od domov za starejše, kjer se je z novim koronavirusom okužilo 85 odstotkov stanovalcev in 37 odstotkov zaposlenih, ter v zatočišču za brezdomce, kamor je bil virus vnešen sedemkrat, od tega pa so štirje primeri povzročili nove grozde okužb.

"Naša odkritja glede širjenja virusa jasno kažejo na tesno povezavo med navidezno nepovezanimi skupinami in različnimi populacijami. Vnosi virusov iz tujine so povzročili velike izbruhe okužb tudi med posamezniki, kot so brezdomci, se razširili na območju Bostona, nato pa so bili izvoženi tudi v druge kraje po ZDA in v tujini," so v študiji zapisali raziskovalci.