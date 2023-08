Razkrita tajna operacija Rusov: kako zmanipulirati ljudi, da vzljubijo Moskvo

Tajne operacije širjenja kremeljske propagande so v Rusiji potrebne precej manj. Kremelj ima namreč tako rekoč popoln nadzor nad vsemi največjimi mediji in komunikacijski kanali v državi.

Tajne operacije širjenja kremeljske propagande so v Rusiji potrebne precej manj. Kremelj ima namreč tako rekoč popoln nadzor nad vsemi največjimi mediji in komunikacijski kanali v državi. Foto: Unsplash

Rusija v Združene države Amerike in Evropo podobno kot nekdaj Sovjetska zveza pošilja operativce, ki se poskušajo spoprijateljiti ali kako drugače navezati tesen stik s točno določenimi posamezniki, na primer mladimi bodočimi voditelji držav Zahoda, nato pa jih s pomočjo manipulacije prepričati o pravilnosti in legitimnosti namenov in stališč Kremlja. Gre za majhne, targetirane operacije, katerih končni namen je širjenje proruske propagande prek vplivnih posameznikov na Zahodu, razkrivajo pravkar izdani dokumenti ameriških obveščevalcev, ki so imeli še prejšnji teden oznako strogo zaupno.

Ameriški obveščevalci verjamejo, da je v ozadju tovrstnega poskusa širjenja kremeljske propagande ruska Zvezna varnostna služba oziroma FSB, ki velja za neposredno naslednico zloglasnega sovjetskega Komiteja državne varnosti oziroma varnostno-obveščevalne službe, znane po kratici KGB.

Kot je poročalo več ameriških medijev, med drugim The New York Times in CNN, je cilj operacije splesti tesne stike z osebami, katerih besede na Zahodu nosijo določeno težo. Te osebe se po dolgotrajnejšem sodelovanju z operativci, ki jih je nastavila FSB, zaradi skrbno nadzorovane manipulacije na koncu skoraj zagotovo niti niso zavedale, da so postale zvočnik za rusko propagando.

Ameriški obveščevalci za zdaj še niso potrdili, ali so podtaknjenci FSB v letih 2016 in 2020 poskusili vplivati tudi na izida ameriških predsedniških volitev. Foto: Shutterstock

V analizi še prejšnji teden zaupnih dokumentov, ki so jo z javnostjo pretekli konec tedna delile ameriške oblasti, je med drugim naštetih nekaj konkretnih primerov domnevnih agentov in agentk FSB, ki so bili oziroma bile del kremeljske kampanje za širjenje proruskih stališč. To so:

- Natalija Burlinova, ustanoviteljica nevladne organizacije Kreativna diplomacija, ki je več let organizirala srečanja in dogodke na številnih univerzah in možganskih trustih v ZDA, njihov namen pa je bil vplivati na politične poglede in stališča prihodnjih mnenjskih voditeljev Zahoda. Ameriški obveščevalci trdijo, da je dogodke, ki so potekali pod okriljem organizacije Natalije Burlinove, neposredno financirala FSB, sama to zanika.

- Maksim Grigorjev, vodja nevladne organizacije Fundacija za študije demokracije, ki je po navedbah ameriških obveščevalcev že od leta 2014 širila protiukrajinsko propagando, Grigorjev pa je celo pred Združenimi narodi predstavil več ponarejenih študij in analiz, ki naj bi dokazovale zločine in laganje humanitarne organizacije Bele čelade v Siriji. Njegove trditve so kasneje širili nekateri mediji na Zahodu, na primer skrajno desna ameriška televizija OANN.

- Andrej Stepanenko, ustanovitelj medijskega projekta, ki je od leta 2014 novinarje iz ZDA in Evrope vabil na plačane oglede "razmer v vzhodni Ukrajini", da bi se lahko na lastne oči prepričali o domnevni resnici glede dogajanja v regiji. Iz dokumentov ameriških obveščevalcev je razvidno, da je projekt Stepanenka skoraj zagotovo financirala FSB.

Ameriški obveščevalci verjamejo, da je v ozadju opisanega poskusa širjenja kremeljske propagande ruska Zvezna varnostna služba oziroma FSB, ki velja za neposredno naslednico zloglasnega sovjetskega Komiteja državne varnosti oziroma varnostno-obveščevalne službe, znane po kratici KGB. Foto: Unsplash

Obveščevalci so izpostavili še podobno strategijo vpliva na javno mnenje v Rusiji, kjer je vplivni medijec Anton Cvetkov v Moskvi organiziral množične proteste pred več veleposlaništvi zahodnih držav, med drugim tudi pred ameriškim. Osrednja tema protestov, za katerimi je stal Cvetkov, je bila domnevna krivda Zahoda, predvsem Združenih držav Amerike, za napetosti in posledično vojno v Ukrajini. Tudi Cvetkov naj bi deloval po navodilih FSB.

V Rusiji so takšne operacije za širjenje proruskih in protizahodnih stališče sicer manj potrebne, saj ima Kremelj popoln nadzor nad tako rekoč vsemi največjimi mediji v državi.

