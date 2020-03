Razburjena mama kritizira šolanje na daljavo #video

Veliko staršev je te dni primoranih v to, da ostanejo doma in svojim otrokom pomagajo pri šolanju na daljavo, kar pa očitno ni tako enostavno, kot si zamišljajo profesorji in učitelji.

Preobremenjena mati štirih otrok iz Izraela v zgornjem videoposnetku brez zadržkov pove, da študij na daljavo preprosto ne deluje. Po njenem mnenju profesorica živi v sanjskem svetu: "Profesorji pričakujejo, da bo moj otrok ob osmih pripravljen, da bi jo spremljal prek zaslona! Ob taki uri moja hči komaj prileze iz postelje! Vse skupaj je nemogoče, noro!"

Doda, da študij na daljavo poteka šele drugi dan, njen Whatsapp pa mrgoli od sporočil. "Si sploh predstavljate, kako je imeti štiri otroke in koliko profesorjev in predmetov to predstavlja na vsakega?"

"Otroci nas bodo imeli še za neumne!"

Zaupa, da ima doma samo dva računalnika, kar že navsezgodaj zjutraj povzroči veliko prerivanja. Poleg tega jo profesorji bombardirajo z vprašanji, kako se otroci počutijo: "Le kako naj bi se počutili? Dobro spijo in jedo – še preveč. Nas, staršev, pa nihče ne vpraša, kako se mi počutimo! Pričakujejo, da vse vemo in znamo! Najmlajša hči je od profesorice glasbe prejela celo partituro, jaz pa še not ne znam brati! Otroci nas bodo imeli še za neumne! Počutim se, da se bom raztreščila na kose, saj moram skakati od enega do drugega."

Vse učitelje in profesorje prosi, da naj v takem položaju znižajo svoja pričakovanja in predvsem staršem pustijo dihati, saj jih bo v nasprotnem primeru pokončal študij na daljavo, in ne novi koronavirus.