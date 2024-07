Putinova carica si je našla novega ljubimca

Marija Lvova-Belova je ena najtesnejših sodelavk ruskega predsednika Vladimirja Putina. Je predsednica ruske komisija za otrokove pravice in odgovorna za deportacije ukrajinskih otrok v Rusijo. Zadnje čase 39-letna Lvova-Belova, ki javno zagovarja tradicionalne družinske vrednote in pravoslavno vero, buri duhove s svojim zasebnim življenjem. Zapustila je svojega moža, ki je pravoslavni duhovnik, in si našla novega izbranca, Putinu zvestega bogataša.

Marijo Lvovo-Belovo je ruski predsednik Vladimir Putin za predsednico svoje komisije za otrokove pravice imenoval oktobra 2021. Ker je odgovorna za družinsko politiko, so ji nekateri zahodni mediji dali vzdevek Putinova carica za družine. Pravijo ji tudi Mati Rusija.

Deportacije ukrajinskih otrok v Rusijo

Po izbruhu vojne v Ukrajini februarja 2022 je Lvova-Belova organizirala deportacije otrok iz zasedenih delov Ukrajine v Rusijo in dele Ukrajine, ki so pod ruskim nadzorom od leta 2014.

Gre za skoraj dvajset tisoč ukrajinskih otrok. Te so odtrgali od njihovih staršev in sorodnikov ter jih prisilno dali v posvojitev ruskim družinam, ki jih zdaj skušajo porusiti. Združeni narodi so ta dejanja opredelili za vojni zločin, Mednarodno kazensko sodišče pa je zaradi tega proti Putinu in Lvovi-Belovi izdalo tiralici. Sama sicer pravi, da je rešiteljica teh otrok.

Javno zagovarja tradicionalne družinske vrednote

Lvova-Belova je ideološko usklajena s Putinom. Med drugim javno zagovarja ruski nacionalizem, vojno proti Ukrajini, verski konservatizem ter pogled na družbo in družino, ki je v skladu z nazori Ruske pravoslavne cerkve. A zdaj se je izkazalo, da se sama glede družinskih vrednot na zgleduje po naukih, ki jih javno propagira.

Putin in Lvova-Belova sta tesna sodelavca. Na spodnjem videoposnetku vidimo, kako Putinu sporoča, da je posvojila petnajstletnega dečka iz Mariupola:

Two days after the US published a report claiming Russia has abducted at least 6,000 Ukrainian children, children's rights commissioner Maria Lvova-Belova tells Putin she "adopted" a 15-year-old from Mariupol herself.



"All thanks to you, Vladimir Vladimirovich!" pic.twitter.com/rTAP8MEU1g — max seddon (@maxseddon) February 16, 2023

Lvova-Belova je od leta 2003 poročena s Pavlom Kogelmanom, ki je duhovnik Ruske pravoslavne cerkve. V zakonu se jima je rodilo pet otrok. Imata tudi pet posvojenih otrok, še trinajstim pa sta rejnika, piše ruski spletni medij Meduza, ki ima sedež v Latviji (novinarji in uredniki so Rusi, ki so iz političnih razlogov zapustili svojo domovino, op. p.). Skupaj imata torej 23 otrok. Med posvojenimi otroki je tudi zdaj 17-letni Ukrajinec iz Mariupola, mesta, ki ga je ruska vojska zasedla spomladi 2022.

Ruski mediji slikajo podobo popolne družine

Ruski mediji so njun zakon pogosto slikali kot popoln in idiličen, torej kot pravi zgled za vse Ruse, kakšen naj bo zakon v skladu s tradicionalnimi družinskimi vrednotami. Tudi sama je skupaj s svojim možem javno govorila o krščanski veri v njuni družini.

A ta popolna podoba se je zdaj razbila. Kot piše britanski medij Telegraph, se je Lvovi-Belovi srce ogrelo za novega izbranca, 50-letnega ruskega oligarha Konstantina Malofejeva. Ta je lastnik naložbenega sklada, ki naj bi imel pod palcem okoli dve milijardi evrov. Med drugim je tudi lastnik zasebne konservativne televizije Cargrad TV.

Ljubezen je vzklila med deportacijami otrok

Tako kot Lvova-Belova je tudi Malofejev vnet zagovornik vojne v Ukrajini in zvest Putinov zagovornik. Ruskega predsednika je nekoč označil za božji čudež, piše Meduza. Sam sebe opisuje tudi kot monarhista in je že večkrat javno govoril o tem, kako bi rad obudil carsko Rusijo. Malofejev je tudi tesno povezan z Rusko pravoslavno cerkvijo.

Konstantin Malofejev je v javnosti goreč pravoslavni vernik, zaradi česar ima vzdevek pravoslavni oligarh. Ker je financiral proruske upornike v Donbasu, so ZDA in EU proti njemu že leta 2014 uvedle sankcije. Aprila 2022 so ZDA proti njemu vložile tudi obtožnico. Malofejev je tesno povezan z Rusko pravoslavno cerkvijo. A se je vodja cerkve, patriarh Kiril, v zadnjem času zaradi njegovega razmerja z Lvovo-Belovo oddaljil od Malofejeva. Foto: Guliverimage

Romanca med Lvovo-Belovo in Malofejevim naj bi se začela leta 2023 pri zgoraj omenjenem projektu deportacij ukrajinskih otrok. Konec omenjenega leta so se pojavile prve govorice o razmerju med Lvovo-Belovo in Malofejevim. A kljub temu sta Lvova-Belova in njen mož še februarja 2024 v televizijskem dokumentarcu za rusko versko televizijo Spas javno govorila o svojem zakonu, tudi o tem, kako sta se spoznala.

Zaljubljenca v cerkvi

Kogelman je med drugim povedal, da je Marijo prvič videl v cerkvi v mestu Penza in se takoj zaljubil vanjo. Njuna zveza ga je tudi spodbudila, da je končal kariero računalniškega programerja in postal pravoslavni duhovnik.

Svoje razmerje z Malofejevim je Lvova-Belova po svoje prvič javno priznala julija letos, ko sta se pri maši v cerkvi v Jekaterinburgu zaljubljeno držala za roke. Lvova-Belova po trditvah vira blizu Malofejeva ne živi več z možem. Pri možu naj bi ostali tudi njuni mlajši otroci, piše Meduza.

Hčerko bi pretepel, če bi se hotela ločiti

Tako kot Lvova-Belova je tudi Malofejev v besedah velik zagovornik tradicionalnih družinskih vrednot. Kljub temu se je lani poleti ločil od svoje žene. Da bi bila njegova dvojna morala še očitnejša, je leto pred tem na ruski državni televiziji RT govoril o tem, da bi pretepel svojo hčerko, če bi se ta hotela ločiti od svojega moža.

Ruski medij Verstka je poslal novinarsko vprašanje o razmerju Lvovi-Belovi in Malofejevu, a nista odgovorila. Tudi Kogelman ni želel odgovoriti na vprašanje, ali se je ločil od svoje žene. Novinarje Verstke je napotil na oddelek za stike z mediji pri Ruski pravoslavni cerkvi.