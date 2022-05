Putinov grozeči ultimat vojakom, ki nočejo pobijati Ukrajincev #vŽivo

96. dan vojne v Ukrajini. Ruski vojaki, ki v Ukrajini ne želijo izpolnjevati vojaških dolžnosti, so po naročilu Kremlja od nadrejenih prejeli ultimat: ali se borijo ali pa bodo ruske oblasti njihove žene in otroke prisilno preselile na daljni vzhod Rusije. Dogovor EU o embargu na uvoz ruske nafte v nasprotju z informacijami, ki naj bi kapljale iz Bruslja, še ni dosežen, pa je danes opozoril Viktor Orban. Mihajlo Podoljak , svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega , je dejal, da bi morala Ukrajina kmalu dobiti dolgo pričakovane večcevne izstrelke (CS) z dosegom več kot sto kilometrov. To bo najmočnejše orožje, ki ga je Ukrajina prejela od Zahoda in je "eden največjih strahov Moskve". Lavrov je sicer danes povedal, da je ruska prioriteta še vedno osvoboditev regije Donbas, kjer ležita mesti Doneck in Lugansk. Voditelji držav članic Evropske unije se bodo danes sestali na izrednem zasedanju v Bruslju, ki bo zadnje za premierja Janeza Janšo pred predajo oblasti. V ospredju prvega dne bosta nadaljnja pomoč Ukrajini in energetika.

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov:



18.12 Ruskim vojakom, ki nočejo več sodelovati v vojni, grozijo prek njihovih družin

18.01 Gazprom prekinja dobavo nizozemskemu energetskemu podjetju

17.56 Na vzhodu Ukrajine ubit francoski novinar

17.48 Biden ne bo pošiljal v Ukrajino raketnih sistemov dolgega dosega

17.12 Orban glede embarga na rusko nafto: Nobenega dogovora ni

16.41 Borcem iz Azovstala grozi smrtna kazen

14.26 Ukrajina: dobili bomo najmočnejše orožje do zdaj

13.17 Rusi trdijo, da Ukrajinci napadajo civilno infrastrukturo v Donbasu

11.57 Rusi: Tri osebe ranjene v bombnem napadu v Melitopolu

11.05 Lavrov: Putin ni bolan

10.26 Ruske sile napredujejo na vzhodu, Ukrajinci svarijo pred napadom na Slovjansk

6.19 Lavrov: Donbas je naša prioriteta

6.15 Voditelji EU prvi dan vrha o Ukrajini, energetiki in sankcijah

18.12 Ruskim vojakom, ki nočejo več sodelovati v vojni, grozijo prek njihovih družin

"Okupatorski vojaki, ki zavrnejo sodelovanje v bojnih misijah, tvegajo prisilno preselitev njihovih žen in otrok, družin v regije daljnega ruskega vzhoda. Njihovim družinam je tudi prepovedano, da bi zapustile državo," so v komunikacijski aplikaciji Telegram danes zapisali pri ukrajinskem obrambnem obveščevalnem direktoratu.

Kako točne so informacije ukrajinskih obveščevalcev, je za zdaj težko neodvisno preveriti, dejstvo pa je, da se odpor proti "posebni vojaški operaciji", kot invazijo in vojno v Ukrajini imenuje Kremelj, v Rusiji in tudi na ukrajinski fronti med ruskimi vojaki krepi.

Nekateri ruski vojaki so bili že mesec dni po začetku vojne v Ukrajini zelo nezadovoljni s potekom "posebne vojaške operacije", o potrebnosti katere so jih prepričevali njihovi nadrejeni. Vojak ene od motoriziranih brigad je konec marca zaradi velikih izgub, ki so jih njihovi enoti prizadejali Ukrajinci, z oklepnikom tako celo povozil svojega poveljnika, ki je zaradi hudih poškodb umrl. Foto: Reuters

H končanju vojne so Putina tako do zdaj že pozivali nekateri ruski poslanci, vse več ruskih vojakov pa se preprosto noče več boriti in pobijati Ukrajincev. Ker Rusija uradno ni bila v vojni, so namreč vedeli, da bodo kazni za neupoštevanje ukazov nadrejenih blažje, kot če bi bila. Ultimat oziroma grožnja z družinami je morda poskus ruskih oblasti, da spremenijo mnenje.

18.01 Gazprom prekinja dobavo nizozemskemu energetskemu podjetju

Ruski Gazprom bo v torek ustavil dobavo plina nizozemskemu energetskemu podjetju GasTerra, ki je v delni državni lasti. V družbi namreč zavračajo plačevanje ruskega plina v rubljih, je danes sporočilo nizozemsko podjetje.

17.56 Na vzhodu Ukrajine ubit francoski novinar

V regiji Lugansk na vzhodu Ukrajine je bil ubit francoski novinar. Po navedbah guvernerja Luganska Sergija Gajdaja so novinarja francoske televizije BFM ubile ruske sile. Smrt novinarja je danes potrdil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. Gre za zadnjega v vrsti primerov ubitih ali ranjenih novinarjev med rusko invazijo na Ukrajino.

A French journalist has been killed in Ukraine after shrapnel pierced an armoured vehicle, the regional governor of Luhansk has said https://t.co/y10chtdf9h — Sky News (@SkyNews) May 30, 2022

"Novinar Frederic Leclerc-Imhoff je bil v Ukrajini, da bi prikazal resničnost vojne. Na krovu humanitarnega avtobusa s civilisti, ki so bili prisiljeni bežati, da bi se izognili ruskim bombnim napadom, je bil smrtno ranjen," je zapisal Macron.

Leclerc-Imhoff je delal za televizijo BFM, kjer so navedli, da je bil star 32 let in da je bil na svoji drugi poročevalski poti v Ukrajini od začetka vojne v tej državi, 24. februarja. Njegov novinarski kolega Maxime Brandstaetter je bil v napadu lažje ranjen, so sporočili pri televiziji.

17.48 Biden ne bo pošiljal v Ukrajino raketnih sistemov dolgega dosega

Ameriški predsednik Joe Biden je danes v Washingtonu dejal, da ZDA v Ukrajino ne bodo pošiljale raketnih sistemov, ki bi lahko zadevali cilje v Rusiji.

Časnik New York Times je namreč poročal, da namerava Washington Kijevu poslati raketne sisteme dolgega dosega. "Upam, da bo prevladala zdrava pamet," je v odzivu na pisanje časnika dejal ruski veleposlanik v ZDA Anatolij Antonov.

17.12 Orban glede embarga na rusko nafto: Nobenega dogovora ni

Madžarski premier Viktor Orban je danes ob prihodu na vrh EU v Bruslju zanikal, da bi države že dosegle kompromis glede embarga na uvoz ruske nafte. "Nobenega dogovora ni," je poudaril Orban. Odgovornost za to pa je pripisal Evropski komisiji, ker naj ne bi pred objavo predloga najprej zagotovila strinjanja članic.

Odgovornost za to, da ni dogovora glede embarga na rusko nafto, je Viktor Orban pripisal Evropski komisiji, ki da je preveč hitela s predlogom, namesto da bi prej zagotovila strinjanje držav članic. Dejal je, da bi bilo treba najti rešitev za težave Madžarske z oskrbo z energenti, šele nato objaviti načrt o sankcijah. "Odgovornost za to, da danes nimamo dogovora, bo na ramenih Evropske komisije," je dejal Orban. Foto: Reuters

Pred tem je sicer iz Bruslja prišla novica, da so stalni predstavniki članic na današnjem srečanju dosegli politični dogovor o embargu na uvoz ruske nafte, ki naj bi bil del šestega svežnja sankcij proti Rusiji zaradi njene invazije na Ukrajino. Podrobnosti sicer niso bile objavljene, naj bi pa kompromisna rešitev predlagala določeno izvzetje za Madžarsko oz. nafto, ki se v EU uvozi preko naftovoda.

A Orban je zdaj zatrdil, da se Madžarska s predlogom ne strinja in da soglasja v EU ni. Zamisel, da bi bila iz embarga izvzeta nafta, ki prihaja po naftovodu, se mu zdi "dober pristop". "Vendar pa potrebujemo jamstva za primer nesreče na naftovodu, ki teče skozi Ukrajino, da bomo potem lahko rusko nafto dobili preko drugih virov," je dejal madžarski premier.

Podobno je menil češki premier Petr Fiala, ki je bil kritičen, ker je komisija predlog za sankcije predstavila, preden so se države strinjale o njem. Obenem je izrazil upanje, da bodo našli dogovor.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel ostajata optimistična, saj da bo vprašanje embarga na uvoz ruske nafte kmalu vendarle rešeno.

16.41 Borcem iz Azovstala grozi smrtna kazen

Ukrajinske vojake, ki so se predali ruskim silam v jeklarni Azovstal v Mariupolu, bo morda doletela smrtna kazen, je danes dejal predstavnik proruskih separatistov, pravosodni minister samooklicane separatistične ljudske republike Doneck (DNR), Jurij Sirovatko.

"Sodišče bo sprejelo odločitev o njih," je po poročanju ruskih državnih medijev dejal Sirovatko. "Za takšna kazniva dejanja imamo v DNR najvišjo obliko kazni − smrtno kazen," je dejal in dodal, da so vsi vojni ujetniki na ozemlju DNR, med njimi pa je približno 2.300 vojakov iz Azovstala.

14.26 Ukrajina: dobili bomo najmočnejše orožje do zdaj

Mihajlo Podoljak, svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, je dejal, da bi morala Ukrajina kmalu dobiti dolgo pričakovane večcevne izstrelke (CS) z dosegom več kot sto kilometrov.

News: The Biden admin is preparing to send Ukraine advanced, long-range rocket systems—known as MLRS and HIMARS—that are now the top request from Ukrainian officials, multiple officials say.

Approval could be announced as soon as next week. https://t.co/wma6skIx8X — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) May 26, 2022

Če se to zgodi, bo to najmočnejše orožje, ki ga je Ukrajina kdaj prejela od Zahoda.

Podoljak je dejal, da se Rusija "histerično odziva" na napovedi, da bodo ZDA v Ukrajino poslale sodobne MLRS, in dodal, da je to "eden največjih strahov Moskve". To orožje ima namreč veliko večji doseg kot katerokoli orožje, ki je trenutno na voljo ukrajinski vojski.

Подоляк: Россияне подняли дикий визг после предоставления Украине систем MLRS https://t.co/CvdRBZRjnG pic.twitter.com/TVZqCEa6TA — InfoResist (@InfoResist) May 29, 2022

Spomnimo, Washington Post je konec prejšnjega tedna objavil, da se ZDA pripravljajo na pošiljanje MLRS v Ukrajino, dokončno odločitev pa bi moral ta teden sprejeti ameriški predsednik Joe Biden.

13.17 Rusi trdijo, da Ukrajinci napadajo civilno infrastrukturo v Donbasu

Rusija ukrajinsko vojsko obtožuje "nezaslišanih napadov" na civilno infrastrukturo med spopadi v Donbasu, poroča ruska tiskovna agencija Interfax.

Govornik kremlja Dmitrij Peskov je povedal, da Ukrajina strelja na otroške ustanove, ter dodaja, da se ruske sile borijo na jugu Ukrajine.

"In točno to je glavni cilj, zaščita ljudi pred temi neonacisti, ki to počnejo," je dejal Peskov.

11.57 Rusi: Tri osebe ranjene v bombnem napadu v Melitopolu

Najmanj tri osebe naj bi bile ranjene v bombnem napadu v mestu Melitopol na jugu Ukrajine. Bomba je bila postavljena pod parkirano vozilo na Trgu zmage, kjer se nahaja upravna zgradba, ki so jo okupirali Rusi.

Eksplozivna naprava je ranila prostovoljce, ki so raztovarjali ruske zaloge pomoči svojim kolegom, so poročali ruski mediji.

11.05 Lavrov: Putin ni bolan

Ruski zunanji minister je zavrnil navedbe, da naj bi bil ruski predsednik hudo bolan.

"Mislim, da lahko razumni ljudje vidijo predsednika brez kakršnekoli bolezni in jemanja zdravil," je povedal in o predsedniku, ki bo novembra dopolnil 70 let, dodal: "Vsak dan se pojavlja v javnosti, lahko ga vidite na ekranih in slišite njegove govore. Naj bo širjenje takih novic na vesti tistih, ki to počno."

Putinovo zdravje in zasebno življenje sta v Rusiji tabu tema in o tem se nikdar ne razpravlja javno.

10.26 Ruske sile napredujejo na vzhodu, Ukrajinci svarijo pred napadom na Slovjansk

Rusija pripravlja večji napad na Slovjansk, središče ukrajinskih sil na vzhodu države, so danes sporočili iz generalštaba ukrajinske vojske. Najsrditejši spopadi sicer trenutno potekajo nedaleč v Severodonecku, kjer se ruske sile približujejo središču mesta, trdi guverner regije Lugansk Sergij Gajdaj.

Po trditvah ukrajinskega generalštaba se ruske sile pripravljajo na napad na Slovjansk s severa, kjer nadzorujejo mesti Izjum in Liman. Slovjansk, ki je imel pred vojno okoli sto tisoč prebivalcev, skupaj z bližnjim Kramatorskom predstavlja največje urbano območje v Donbasu, ki je še pod nadzorom oblasti v Kijevu.

Padec teh krajev v ruske roke bi pomenil hud poraz za ukrajinsko vojsko, ki postopoma izgublja nadzor nad ozemljem proti močnejšemu nasprotniku.

Ukrajinci so podkrepili svojo napoved ruskega napada na Slovjansk s podatki o premikih ruske bojne opreme. Prav tako naj bi Rusi obnovili železniški most, čez katerega pospešeno krepijo svoje dobavne verige do fronte. Prav tako naj bi bila po novem v Izjumu eskadrilja najnaprednejših ruskih bojnih helikopterjev ka-52.

Vzhodno od Slovjanska potekajo hudi boji za Severodoneck. Regionalni guverner Gajdaj je v sporočilu na Telegramu položaj opisal kot zelo zahteven in dodal, da je uničena celotna kritična infrastruktura mesta, 60 odstotkov stanovanjskih stavb pa naj bi bilo neobnovljivih.

Ruske sile so v preteklih tednih postopoma ožile obroč okoli Severodonecka, kjer branilcem mesta grozi, da bodo v celoti obdani. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljskem večernem nagovoru sporočil, da je tam poškodovanih 90 odstotkov vseh hiš in da obstreljevanje mesta poteka neprekinjeno.

"Zavzetje Severodonecka je osnovna naloga okupacijskega kontingenta," je še dejal Zelenski in dodal, da delajo vse, kar je mogoče, da bi odbili to ofenzivo.

6.19 Lavrov: Donbas je naša prioriteta

"Osvoboditev regije, kjer ležita Doneck in Lugansk, ki ju je Rusija priznala kot neodvisni državi, je absolutna prioriteta," je v intervjuju za francosko televizijo TF1 povedal ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Govoril je tudi o "osvoboditvi" Donbasa izpod "kijevskega režima".

Moskva regiji Lugansk in Doneck priznava kot neodvisni državi. Za preostale dele Ukrajine, kjer so prisotne ruske sile, je Lavrov dejal, da bo odločitev o prihodnosti teh regij v rokah tamkajšnjih prebivalcev.

Ena od takšnih regij je Herson na jugu Ukrajine, kjer so predstavniki ruskih sil, ki so tam prevzele nadzor, že napovedali, da jim je končni cilj priključitev Rusiji.

Rusi še naprej napadajo regijo Donbas in jo še naprej osvajajo ter želijo, da ta ostane pod njihovo oblastjo.

Že včeraj so Čečeni trdili, da so deli Donbasa pod nadzorom separatistov, ki jih podpira Moskva. Čečenski voditelj Kadirov je že včeraj trdil, da so ruske sile osvojile Severodoneck, strateško pomembno mesto na vzhodu Ukrajine.

6.15 Voditelji EU prvi dan vrha o Ukrajini, energetiki in sankcijah

Voditelji držav članic Evropske unije se bodo danes sestali na izrednem zasedanju v Bruslju, ki bo zadnje za premierja Janeza Janšo pred predajo oblasti. V ospredju prvega dne bosta nadaljnja pomoč Ukrajini in energetika. Prav tako se ne bodo mogli izogniti razpravi o sankcijah proti Rusiji, potem ko v nedeljo članicam ni uspelo doseči dogovora.

Ena od prvih tem zasedanja bo nadaljnja humanitarna, finančna in vojaška pomoč Ukrajini, kjer se bo voditeljem EU prek videopovezave pridružil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Govorili bodo predvsem o vprašanju finančne pomoči Ukrajini pri zagotavljanju njene likvidnosti. Po navedbah virov pri EU bodo poskušali doseči načelni dogovor o zagotovitvi dodatne makrofinančne pomoči Ukrajini v višini do devet milijard evrov, ki jo je predlagala Evropska komisija.

Voditelji bodo danes govorili še o načrtu Evropske komisije za odpravo odvisnosti od ruskih fosilnih goriv REPowerEU, v ospredju katerega je okrepitev uporabe obnovljivih virov energije. Poleg tega predvideva povečanje energetske učinkovitosti in varčevanja z energijo ter naložbe v infrastrukturo in povezave med električnimi omrežji.

Predvidoma bodo predsedniki vlad in držav članic EU komisijo pozvali tudi k preučitvi možnosti uvedbe kapice za cene energije, a v sodelovanju z mednarodnimi partnerji, navajajo viri.

Obenem se ne bodo mogli izogniti razpravi o šestem svežnju sankcij proti Rusiji, potem ko v nedeljo stalnim predstavnikom članic ni uspelo doseči dogovora. Zadnji predlog predvideva uvedbo embarga samo na rusko surovo nafto, ki jo države uvozijo po morju, ne pa tudi na tisto, ki priteče po naftovodu Družba.