Čečeni trdijo, da so ruske sile osvojile Severodoneck #vŽivo

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov:



8.15 O referendumu za pridružitev Rusiji "ni govora"

7.45 "Rusija cinično in propagandno laže"

7.30 Kadirov: Ruske sile so osvojile Severodoneck

7.00 Spopadi za Severodoneck se nadaljujejo

Namestnik vodje ruske administracije v okupiranem Hersonu je izjavil, da referenduma o uradni pridružitvi Rusiji ne bo, dokler se boji tu, pa tudi v Odesi in Mikolajevu, ne bodo prenehali, poroča CNN.

Namestnik načelnika hersonske vojaške civilne uprave Kiril Stremousov je za Reuters dejal, da "o referendumu trenutno ni govora".

Svetovalec ukrajinskega predsednika in pogajalca v mirovnih pogajanjih Mihail Podoljak je dejal, da ne gre zaupati nobenemu dogovoru z Rusijo.

"Vsak dogovor z Rusijo ni vreden denarja. Ali se je mogoče pogajati z državo, ki vedno cinično in propagandno laže?" je zapisal na Telegramu. "Rusija se je izkazala za barbarsko državo, ki ogroža svetovno varnost, barbare pa je mogoče ustaviti le s silo," je dodal. Zadnji neposredni pogovori med Rusijo in Ukrajino so bili 29. marca.

Čečenski voditelj Kadirov trdi, da so ruske sile osvojile Severodoneck, strateško pomembno mesto na vzhodu Ukrajine.

Boji za mesto Severodoneck na vzhodu Ukrajine se nadaljujejo, ruske sile pa izvajajo napade, je sporočil generalštab oboroženih sil Ukrajine.

"Ruske sile so z uporabo topništva izvedle jurišne operacije na območju Severodonecka," je sporočil generalštab na svoji strani na Facebooku. "Boji se nadaljujejo," je dodal. "Možnost grožnje napada z beloruskega ozemlja na ukrajinske infrastrukturne objekte ostaja," zaključuje.

#Popasna Axis - #Ukrainian troops have once again re-entered Toshkivka, 11mi/18km S of #Severodonetsk, & are actively contesting the city. #Russian forces are putting up stiff resistance in the town, but this is the 3rd #UAF counterattack that has gained a foothold in Toshkivka. pic.twitter.com/GHxLR5zTkg