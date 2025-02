Pomembnejše novice dneva:



11.00 Ukrajina od začetka ofenzive v Kursku zajela več kot 900 ruskih vojakov

Dmitrij Bakanov je imenovan za novega generalnega direktorja agencije Roskozmos, je navedeno v odloku, ki je bil danes objavljen na spletni strani Kremlja. Uradnega razloga za zamenjavo vodje ruske vesoljske agencije niso navedli, poroča dpa.

Bakanov bo tako nadomestil Borisova, ki je položaj prevzel julija 2022 – le nekaj mesecev po začetku ruske invazije na Ukrajino.

Preden je postal vodja Roskozmosa, je bil Borisov namestnik predsednika ruske vlade, pristojen za področje obrambe.

Agencija Roskozmos je pomembna tudi za rusko vojsko, oboroženim silam na primer zagotavlja satelitske posnetke za pomoč izvidnikom na fronti, navaja dpa.

Ruski vesoljski program po navedbah medija Politico v zadnjih letih nekoliko peša, med drugim zaradi preusmeritve pozornosti na vojno v Ukrajini in vse bolj omejenega sodelovanja z zahodnimi državami. Rusija kljub temu v skladu z napovedmi načrtuje izgradnjo lastne vesoljske postaje, ki naj bi se začela leta 2027.

Ukrajinske sile so od avgusta lani, ko so začele ofenzivo v Kursku, v tej ruski obmejni regiji zajele več kot 900 ruskih vojakov, so danes sporočili v Kijevu.

"Med operacijo so ukrajinske sile zajele 909 ruskih vojakov," je sporočila ukrajinska vojska. Dodala je, da so po zaslugi zajetih vojakov v okviru izmenjav iz ruskega ujetništva domov pripeljali na stotine ukrajinskih borcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Medtem ko se strani v vojni, ki traja že skoraj tri leta, za mirovna pogajanja ne moreta dogovoriti, pa je repatriacija trupel in posmrtnih ostankov ubitih vojakov ter izmenjava vojnih ujetnikov eno redkih področij, na katerem od začetka vojne še sodelujeta.

Od februarja 2022 sta tako izmenjali že na stotine vojnih ujetnikov. Zadnjo znano izmenjavo sta izvedli v sredo, ko se je domov vrnilo po 150 vojakov na vsaki strani.