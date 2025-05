Putin napovedal novo operacijo, delo že poteka

Ruska vojska si prizadeva za vzpostavitev varovalnega pasu ob meji z Ukrajino, je v četrtek povedal ruski predsednik Vladimir Putin. Pri tem sicer ni navedel natančne lokacije in velikosti pasu. V Ukrajini so njegovo odločitev že obsodili, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pomembnejši dogodki dneva:



7.08 Putin napovedal vzpostavitev varovalnega pasu ob meji z Ukrajino

7.08 Putin napovedal vzpostavitev varovalnega pasu ob meji z Ukrajino

Ruski predsednik Vladimir Putin je medtem napovedal tudi pripravo programa obnove južnih ruskih regij, ki jih je prizadela vojna. To vključuje regije Belgorod, Brjansk in Kursk. Foto: Reuters "Naše sile se trenutno ukvarjajo z reševanjem te naloge. (...) Delo poteka," je glede varovalnega pasu povedal Putin.

Ukrajina je bila do odločitve ruskega predsednika kritična in opozorila, da so takšne izjave še en dokaz, da Moskve ne zanima mir. "Te nove agresivne trditve jasno zavračajo mirovna prizadevanja in kažejo, da je Putin bil in ostaja edini razlog, da se pobijanje nadaljuje," je na omrežju X zapisal ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha.

Putin je medtem napovedal tudi pripravo programa obnove južnih ruskih regij, ki jih je prizadela vojna. To vključuje regije Belgorod, Brjansk in Kursk, ki so pogosto tarča ukrajinskih napadov z droni.

V Kursku, kamor je avgusta lani vdrla ukrajinska vojska, po navedbah Putina ni več ukrajinskih sil. Ob tem je ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega obtožil laganja, ko je dejal, da ukrajinske sile še vedno nadzirajo dele Kurska in Belgoroda, še poroča dpa.