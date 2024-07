Putin na slovesnosti sedel za volan nove lade in skoraj povzročil trčenje #video

Da bi se izognil belemu šotoru na svoji strani avtoceste, je Putin, ki je prišel na slovesnost, prižgal levi smernik in zapeljal na nasprotni vozni pas. Tako se je vozil kakšnih petdeset metrov, a ker je bil pred njim črn policijski avto, ob katerem je stal policist, se je moral znova umakniti na svojo stran.

Kmalu je torej spremenil prvotno odločitev in kljub prižganemu levemu smerniku zavil desno. Ta poteza je zmedla njegove telesne stražarje, ki so vozili za njim in so se le za las izognili trčenju.

To je bil sicer prvi Putinov javni nastop po poskusu atentata na nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa.