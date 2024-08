Ruski predsednik Vladimir Putin je ob današnjem obisku palestinskega kolega Mahmuda Abasa izrazil zaskrbljenost zaradi civilnih žrtev v Gazi. Ob tem je poudaril, da je edini način za vzpostavitev dolgotrajnega in stabilnega miru na Bližnjem vzhodu izvajanje resolucij Združenih narodov in ustanovitev palestinske države.

"Zaskrbljeni smo predvsem zaradi civilnih žrtev. Delamo vse, kar je v naši moči, da bi podprli Palestino in palestinsko ljudstvo," je na posnetku, ki ga je predvajala ruska državna televizija, dejal Putin. Prepričan je, da je edini način za vzpostavitev dolgotrajnega, zanesljivega in stabilnega miru v regiji izvajanje resolucij ZN in ustanovitev palestinske države.

Abas je medtem Rusijo označil za eno najpomembnejših prijateljic palestinskega ljudstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rusija že več let usklajuje zapletene odnose z vsemi glavnimi akterji na Bližnjem vzhodu, vključno z Izraelom in Palestino. Od začetka vojne med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas, ki je v Gazi po navedbah lokalnih oblasti zahtevala že 39.929 življenj, pa je bila Rusija večkrat kritična do izraelskih napadov in obe strani pozvala k zadržanosti.