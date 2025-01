Ruski predsednik Vladimir Putin in iranski predsednik Masud Pezeškian sta danes v Moskvi podpisala pogodbo o strateškem partnerstvu, ki bo okrepila vojaško in politično sodelovanje med državama. Putin je ob podpisu poudaril, da državi odločno nasprotujeta pritiskom iz tujine, Pezeškian pa je pozval k politični rešitvi vojne v Ukrajini.

"To je resnično prelomen dokument," je ob podpisu dejal Putin in ocenil, da državi z njim še krepita medsebojne odnose. Poudaril je, da tako Moskva kot Teheran odločno nasprotujeta pritiskom iz tujine. "Naši državi trdno zagovarjata načela vladavine mednarodnega prava, načela suverenosti, nevmešavanja v notranje zadeve in odločno nasprotujeta diktatu od zunaj," je še dodal.

Pezeškian Rusijo in Ukrajino pozval, naj dosežeta politično rešitev

Pezeškian je medtem po podpisu dokumenta, ki ga je označil kot trdno podlago za krepitev odnosov, Rusijo in Ukrajino pozval, naj dosežeta politično rešitev, ki bi končala vojno v Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Podrobnosti sporazuma o strateškem partnerstvu, ki bo veljal 20 let, niso bile javno objavljene, a bo dokument po navedbah Kremlja okrepil vojaško-politične in trgovinsko-gospodarske odnose med državama. Po poročanju iranskih medijev sporazum zajema sodelovanje na področjih politike, trgovine, vojske, izobraževanja in kulture, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Iran Rusiji dobavlja brezpilotne letalnike šahed

Moskva in Teheran sta v času ruske invazije na Ukrajino in konfliktov na Bližnjem vzhodu že okrepila vojaško in politično sodelovanje. Iran denimo po navedbah Ukrajine in njenih zahodnih zaveznic Rusiji dobavlja brezpilotne letalnike šahed.

Putin je sicer lani podpisal podobno pogodbo s Severno Korejo in s tem okrepil zavezništvo s Pjongčangom. Severna Koreja je od takrat poslala več tisoč vojakov za spopade z ukrajinskimi enotami v ruski regiji Kursk. Po navedbah Ukrajine in njenih zahodnih zaveznic Severna Koreja Rusiji pošilja tudi milijone artilerijskih izstrelkov in sestavnih delov za rakete.