V ruski regiji Kursk se bori okoli 12 tisoč severnokorejskih vojakov in če bodo spopadi še naprej tako ostri, Severnokorejci pa bodo v svojih vrstah še naprej trpeli velike izgube, bi lahko njihov konec nastopil čez tri mesece, ocenjujejo na ameriškem inštitutu za vojne študije, a ob tem dodajajo, da trenutno še ni jasno, ali se bodo ranjeni severnokorejski vojaki vrnili na fronto.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v začetku meseca dejal, da je bilo v regiji Kursk, kamor so Ukrajinci vdrli avgusta lani in zasedli okoli sto naselij, ubitih ali ranjenih skoraj štiri tisoč severnokorejskih vojakov. Rusi so sicer sprožili ofenzivo in nazaj pridobili približno polovico izgubljenega ozemlja, a se na tem območju še vedno odvijajo brutalni boji. Regija Kursk tako ostaja ena najaktivnejših front.

Po ocenah inštituta za vojne študije so Severnokorejci utrpeli približno 92 žrtev na dan, odkar so se v začetku lanskega decembra začeli pomembni spopadi.

Novembra 2024 je ukrajinski obrambni minister Rustem Umerov sporočil, da so se severnokorejske sile vključile v manjše spopade v regiji Kursk, mesec dni kasneje pa so zaokrožile informacije, da sodelujejo tudi v pomembnejših bojnih operacijah.

