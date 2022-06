Putin bo prvič po začetku vojne zapustil Rusijo #vŽivo

124. dan vojne v Ukrajini. Ukrajina po mesecih topniškega bombardiranja umika svoje sile iz Severodonecka, "to pa lahko traja nekaj časa," je za Radio Free Europe/Radio Liberty povedal vodja regionalne uprave. Ruske čete napredujejo proti sosednjemu mestu Lisičansk. Visoki ameriški obrambni uradnik je dejal, da se Ukrajinci premikajo na "položaj, kjer se lahko bolje branijo". Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v petek obtožil Evropsko unijo in Nato o sestavljanju "koalicije za vojno". Voditelji članic G7so se dogovorili za vzpostavitev pobude za pospeševanje vlaganj v infrastrukturo, kar naj bi bila protiutež kitajskemu projektu Pas in cesta, okoli 1000 milijard dolarjev vrednemu načrtu izgradnje infrastrukturnih projektov v Afriki, Aziji in Evropi.

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov



6.30 Putin bo prvič po začetku vojne zapustil Rusijo

6.10 Rusi skušajo blokirati dostop do Lisičanska z juga

5.55 Ukrajina: Rusi so 70-letni ženski zlomili hrbtenico

5.45 Ukrajinski parlament: Rusija je ukradla več kot 500 tisoč ton našega žita

5.30 Ruski mediji: Ukrajina napadla naftno ploščad

6.30 Putin bo prvič po začetku vojne zapustil Rusijo

Ruski predsednik Vladimir Putin bo ta teden obiskal dve nekdanji sovjetski državi v Srednji Aziji, je poročala ruska državna televizija. To bo prvo potovanje ruskega voditelja v tujino, odkar je ukazal invazijo na Ukrajino.

Ruska invazija, ki se je začela 24. februarja, je ubila na tisoče in razselila milijone, Moskva pa se je znašla pod hudimi finančnimi sankcijami Zahoda, za katere Putin pravi, da so spodbudile krepitev trgovinskih vezi Rusije z drugimi silami, kot so Kitajska, Indija in Iran.

Pavel Zarubin, dopisnik državne televizije v Kremlju je za Rusijo1 dejal, da bo Putin obiskal Tadžikistan in Turkmenistan, nato pa se bo na pogovorih v Moskvi srečal z indonezijskim predsednikom Joko Widodom.

6.10 Rusi skušajo blokirati dostop do Lisičanska z juga

Ruske sile usmerjajo napade na Lisičansk in skušajo blokirati dostop do Lisičanska z juga. Pred tem so Rusi zavzeli sosednje mesto Severodoneck.

5.55 Ukrajina: Rusi so 70-letni ženski zlomili hrbtenico

Ukrajina je ruske vojake obtožila, da so 70-letni ženski zlomili hrbtenico, potem ko jim ni hotela izročiti ukrajinskega potnega lista.

Z državnega zunanjega ministrstva so tvitnili, da so Rusi ustavili avto, v katerem je potovala Tetiana Antoniuk, ko je poskušala zapustiti Herson.

#Russians stopped the car in which Tetiana Antoniuk, 70yo, and her neighbors were trying to escape the #Russian occupation of #Kherson region. When she refused to give her 🇺🇦passport — they started beating her and broke her spine.



📸 Lviv 1st Medical Union

Stop #RussianWarCrimes pic.twitter.com/bhhAtNduSk — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) June 26, 2022

5.45 Ukrajinski parlament: Rusija je ukradla več kot 500 tisoč ton našega žita

Ukrajinski parlament trdi, da je Rusija ukradla več kot 500 tisoč ton njihovega žita, poroča hrvaški Index. Pravijo še, da so zaloge pripeljali iz Hersona in Zaporožja.

🛑🌾 russia stole more than 500.000 tons of Ukrainian grain from the temporarily occupied #Kherson and #Zaporizhzhia regions.



The 🇷🇺 "second" army of the world turned out to be orcs, liars, looters, rapists and thieves.#StopPutinNOW #StopRussia#WarCrimes pic.twitter.com/Z8ScDnDRVp — Verkhovna Rada of Ukraine - Ukrainian Parliament (@ua_parliament) June 26, 2022

5.30 Ruski mediji: Ukrajina napadla naftno ploščad

Ruski mediji navajajo, da so ukrajinske sile napadle črnomorsko naftno ploščad, ki je v lasti krimske naftne družbe, je poročala tiskovna agencija Tass. Gre za drugi tak napad v tednu dni.