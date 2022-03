Prva dama Ukrajine: Če ne ustavimo Putina, na svetu ne bo varnega mesta

"Priča sem, Ukrajina želi mir. Ampak Ukrajina bo zaščitila svoje meje, svojo identiteto in nikoli ne bo kapitulirala. Vojna ni tam nekje, to je vojna v Evropi, na mejah EU. Če Putina ne bomo ustavili, na svetu ne bo varnega mesta. Naslednjič Putin lahko pride k vam. Končno snemite bele rokavice, nevtralnosti tako ali tako ne boste mogli ohraniti. Zaprite nebo, na zemlji bomo preživeli sami." Po dveh tednih vojne se je oglasila prva dama Ukrajine Olena Zelenska in na družbenih omrežjih objavila javno pismo, v katerem se je med drugim zahvalila vsem, ki pomagajo Ukrajini in ki ji bodo še pomagali. Zapis je sklenila z besedami: "Zmagali bomo, ker smo enotni."