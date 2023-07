Protiofenziva ne napreduje tako hitro, kot so napovedovali samooklicani strokovnjaki #vŽivo

Ukrajinska protiofenziva ne napreduje tako hitro, kot so napovedovali samooklicani poznavalci, je opozoril ameriški general Mark Milley. Pravi, da bo protiofenziva trajala od šest do deset tednov in bo zelo zahtevna. "Spopad bo dolg in zelo krvav. Ne smemo si zatiskati oči," je dejal. General Valerij Zalužni, vrhovni poveljnik ukrajinskih oboroženih sil, je v intervjuju za Washington Post priznal, da protiofenziva poteka počasneje, počasen napredek pa naj bi bil povezan s pomanjkanjem modernih letal in raket, ki jih pričakujejo od držav zaveznic.