Pripadniki zasebne najemniške vojske Wagner, ki so v soboto poskušali z oboroženim uporom strmoglaviti rusko vojaško vodstvo, niso uživali podpore vojske in ljudstva, je danes izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Zahvalil se je vojakom, ki so po njegovem mnenju preprečili državljansko vojno ter v času upora delovali "pravilno in usklajeno". Putin je tudi razkril, da je Prigožinovo skupino Wagner v celoti financirala država.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



15.57 Putin: Wagnerjevi uporniki niso imeli podpore vojske in ljudstva

15.14 EU v odzivu na uničenje jezu Ukrajini pošilja 500 generatorjev

12.02 ZN: Rusija v Ukrajini usmrtila več kot 70 pridržanih civilistov

10.54 Rusija umika obtožbe proti Wagnerju

10.46 Oglasil se je beloruski predsednik Lukašenko

8.40 Prigožinovi letali pristali v Belorusiji

6.35 Ukrajinske sile napredovale v smeri Melitopola

6.32 V tujino odšlo 8,2 milijona Ukrajincev

"Ljudje, ki so bili vključeni v upor, so spoznali, da vojska in ljudstvo nista na njihovi strani," je Putin dejal danes v Kremlju pred približno 2.500 pripadniki ruske vojske, policisti, osebjem ruske zvezne varnostne službe FSB ter obrambnega in notranjega ministrstva.

Z minuto molka je počastil pilote, ubite med sobotnim uporom. "V spopadih z uporniki so bili ubiti naši soborci, naši piloti. Niso omahovali in so častno izpolnili svoje ukaze in vojaško dolžnost," je priznal ruski predsednik, pri čemer pa ni navedel, koliko pilotov je dejansko umrlo.

Po uporu skupine Wagner in njenemu pohodu proti Moskvi konec tedna so se razmere v Rusiji v nedeljo in ponedeljek umirile. Regije, kjer so zaradi upora uvedli protiteroristične ukrepe in druge omejitve, so jih odpravile. Putin je sicer že v ponedeljkovem večernem nagovoru dejal, da je v soboto sam zaukazal izogibanje prelivanju krvi. Pripadnikom Wagnerja pa je sporočil, da se lahko priključijo redni vojski ali odidejo v sosednjo Belorusijo, kamor naj bi odšel tudi njihov vodja Jevgenij Prigožin. Foto: Reuters

Zbranemu vojaškemu osebju v Kremlju se je zahvalil za korektno ravnanje, s katerim so po njegovem mnenju preprečili državljansko vojno. Ponovil je, da Moskva v času upora ni premestila nobenega vojaka iz Ukrajine in da sobotno dogajanje ni v ničemer vplivalo na ruske operacije v Ukrajini.

Ob tem je dodal, da je skupino Wagner v celoti financirala Rusija. "Rad bi, da vsi vedo, da je skupino Wagner financirala država, torej ministrstvo za obrambo in državni proračun. To skupino smo v celoti financirali," je priznal in pojasnil, da so samo od maja lani do maja letos Wagnerju izplačali približno milijardo ameriških dolarjev v obliki plačil in bonusov.

15.14 EU v odzivu na uničenje jezu Ukrajini pošilja 500 generatorjev

Evropska unija prek mehanizma rescEU Ukrajini pošilja 500 generatorjev električne energije za sanacijo posledic uničenja jezu hidroelektrarne Kahovka na Dnepru, so danes sporočili v Bruslju. Generatorji bodo pomagali pri ponovni vzpostavitvi kritične infrastrukture, kot so postaje za črpanje vode in postaje za odplake.

Gre za generatorje z različno močjo iz strateških rezerv, ki jih gosti Poljska, je pojasnil evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. Skupna vrednost danes napovedane pomoči znaša 16 milijonov evrov.

Jez hidroelektrarne v Novi Kahovki v regiji Herson na jugu Ukrajine je bil uničen 6. junija, sprti strani pa odgovornost za to pripisujeta druga drugi. Vode so poplavile obsežna območja in prisilile tisoče ljudi v evakuacijo. Foto: AP / Guliverimage

EU je že kmalu po uničenju jezu mobilizirala svoje strateške rezerve in Kijevu sredi junija poslala tri mobilne čistilne postaje, ki prizadetemu prebivalstvu pomagajo pri oskrbi s pitno vodo.

Prek mehanizma EU na področju civilne zaščite pa je pomoč Ukrajini ponudilo skupno 16 držav, tudi Slovenija. Med drugim so ponudile cisterne za vodo, vodne črpalke, čolne, reševalno opremo, generatorje in drugo pomoč.

Za nadaljnjo podporo humanitarnim dejavnostim na terenu je EU zaradi humanitarne in ekološke katastrofe mobilizirala dodatnih 500 tisoč evrov sredstev za kritje nujnih potreb. Sredstva dopolnjujejo 200 milijonov evrov humanitarne pomoči, ki je bila letos že dodeljena Ukrajini.

12.02 ZN: Rusija v Ukrajini usmrtila več kot 70 pridržanih civilistov

Rusija je od začetka invazije na Ukrajino februarja lani usmrtila 77 civilistov, ki jih je samovoljno pridržala na zasedenih ozemljih v tej državi, kaže poročilo, ki so ga danes objavili Združeni narodi. Ruska stran je tudi mučila več sto pridržanih civilistov in slabo ravnala z njimi, še navaja poročilo, ki zlorabe očita tudi ukrajinski strani.

"Dokumentirali smo hitro usmrtitev 77 civilistov, ki jih je Ruska federacija samovoljno pridržala," je prek videokonference danes povedala vodja misije ZN za spremljanje človekovih pravic v Ukrajini Matilda Bogner.

Poročilo, ki ga je pripravil urad visokega komisarja ZN za človekove pravice v Ukrajini, zajema obdobje od začetka ruske invazije 24. februarja lani do 23. maja letos. Poročilo skupno dokumentira več kot 900 primerov samovoljnega pridržanja civilistov, vključno z otroki in starejšimi, pri čemer je veliko večino teh primerov zakrivila Rusija, je še povedala Bognerjeva.

Urad je tako dokumentiral 864 primerov samovoljnega pridržanja na strani ruskih oboroženih sil, organov kazenskega pregona in pristojnih v zaporih, ki so "jih obsežno mučili in slabo ravnali s civilnimi priporniki", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na ukrajinski strani je urad visokega komisarja "ugotovil 75 primerov samovoljnega pridržanja". Gre predvsem za "osebe, osumljene kaznivih dejanj, povezanih s konfliktom". Ukrajinske varnostne sile so več kot polovico pridržanih mučile ali z njimi slabo ravnale, je še razvidno iz poročila, ki sicer na strani ukrajinskih sil ni ugotovilo nobenih samovoljnih usmrtitev pridržanih civilistov.

Ugotovitve urada visokega komisarja temeljijo na 1.136 razgovorih z žrtvami, pričami in drugimi ter na 274 obiskih na kraju samem, kot tudi na 70 obiskih uradnih krajev za pridržanje, ki jih upravljajo ukrajinske oblasti.

10.54 Rusija umika obtožbe proti Wagnerju

Ruska zvezna varnostna služba FSB je danes sporočila, da umika obtožbe v primeru zasebne najemniške vojske Wagner glede organizacije oboroženega upora proti ruskemu vojaškemu vodstvu, ki ga je pretekli konec tedna izvedla pod vodstvom Jevgenija Prigožina, a ga kasneje prekinila, poročanje ruskih tiskovnih agencij povzema francoska AFP.

"Kazenski postopek, ki se je začel zaradi oboroženega upora zasebne vojaške družbe Wagner, je bil končan," je sporočila FSB.

Medtem je rusko obrambno ministrstvo sporočilo, da pripravljajo prenos Wagnerjeve vojaške opreme v redno vojsko. "Potekajo priprave na prenos težke vojaške opreme iz zasebnega vojaškega podjetja Wagner v enote ruskih oboroženih sil," je ministrstvo zapisalo v izjavi.

"Kazenski postopek, ki se je začel zaradi oboroženega upora zasebne vojaške družbe Wagner, je bil končan," je sporočila FSB. Foto: Reuters Po uporu skupine Wagner pod vodstvom Prigožina in njenem pohodu proti Moskvi konec tedna so se razmere v Rusiji v nedeljo in ponedeljek umirile. Regije, kjer so zaradi upora uvedli protiteroristične ukrepe in druge omejitve, so te odpravile.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v ponedeljkovem večernem nagovoru dejal, da je v soboto sam zaukazal izogibanje prelivanju krvi. Kmalu po razglasitvi umika Wagnerjevih sil, ki so prispele na oddaljenost okoli 200 kilometrov od Moskve, je namreč Prigožin sporočil, da se je skupina za umik odločila ravno iz tega razloga.

Putin je pripadnikom skupine sporočil tudi, da se lahko priključijo redni vojski ali odidejo v sosednjo Belorusijo, kamor naj bi odšel tudi Prigožin. Ob tem je napovedal, da bodo odgovorni za upor za svoja dejanja odgovarjali, vendar pa Prigožina pri tem ni omenil. V Kremlju so sicer pred tem v ponedeljek zatrdili, da vodjo Wagnerja še vedno preiskujejo.

Da je bil namen upora preprečiti uničenje ruske vlade in ne njeno strmoglavljenje, pa je v ponedeljek v svojem prvem zvočnem sporočilu po prekinitvi upora izjavil Prigožin. Ob tem je pripomnil, da je pohod na Moskvo prikazal zelo resne varnostne težave v Rusiji.

10.46 Oglasil se je beloruski predsednik Lukašenko

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko se je ta torek oglasil prvič po oboroženem uporu enot ruske najemniške vojske Wagner, ki jih vodi Jevgenij Prigožin. Ta naj bi zjutraj s svojim letalom pristal v bližini Minska po dogovoru, po katerem mora oditi v Belorusijo.

Dejal je, da je Rusija trenutno na "preizkušnji vzdržljivosti". "Ne bom skrival, bilo je zelo boleče opazovati dogodke na jugu Rusije. Ne samo jaz, številni naši državljani so si to vzeli k srcu. Samo ena mati je Rusija," je dejal Lukašenko.

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je v izjavah za medije dejal tudi, da je Minsk pripravljen na vse grožnje, ki prihajajo z Zahoda. "Nad Belorusijo visi grožnja z Zahoda", pri čemer je poudaril, da ima "Minsk vse tehnične zmogljivosti, da se spopade z njo". "Dal sem vse ukaze, da se vojska postavi v popolno bojno pripravljenost," je dejal Lukašenko.

"Minsk je pripravljen na vse grožnje, ki prihajajo z Zahoda," je dejal Lukašenko. Foto: Reuters

8.40 Prigožinovi letali pristali v Belorusiji

Poslovno letalo ustanovitelja Wagnerja Jevgenija Prigožina je letelo iz ruskega mesta Rostov na Donu v Belorusijo, drugo njegovo letalo pa je v Belrusijo prispelo iz Sankt Peterburga, je poročal neodvisni medij Belaruski Hajun, ki se sklicuje na podatke Flightradarja.

Reaktivno letalo Jevgenija Prigožina z registrsko številko RA-02795 je ob 7.40 pristalo v letalski bazi Mačulišči blizu Minska.

⚡️Yevgeny #Prigozhin's business jet landed at the Machulishchy airbase near #Minsk at 07:40, Belaruski Hajun, an independent Belarusian military monitoring media outlet reported, citing Flight Radar data. pic.twitter.com/OCjPH5Kjge — KyivPost (@KyivPost) June 27, 2023

Iz Rusije je prispelo še eno letalo, poslovno letalo BAe 125-800B z registrsko številko RA-02878, ki je vzletelo iz Sankt Peterburga in ob 7.58 pristalo v letalski bazi Mačulišči.

Reaktivno letalo Jevgenija Prigožina z registrsko številko RA-02795 je ob 7.40 pristalo v letalski bazi Mačulišči blizu Minska. Foto: Reuters Včeraj je sicer prokremeljska stran lenta.ru, ki se sklicuje na kanal Telegram Brief, objavila, da so ustanovitelja Wagnerja že videli v Minsku v hotelu Green City s tremi zvezdicami na obrobju mesta.

V hotelu niso mogli potrditi, ali je Prigožin bival pri njih, saj so se sklicevali na zaupnost podatkov o gostih. Pojasnili so tudi, da nimajo luksuznih sob, najdražja možnost namestitve pa je soba, ki stane 180 beloruskih rubljev, približno 65 evrov, na noč.

V ruskih opozicijskih medijih so se pojavile tudi informacije, da je Belorusija začela graditi taborišča za Wagnerjeve borce.

6.35 Ukrajinske sile napredovale v smeri Melitopola

Ukrajinske enote so napredovale 1,5 kilometra globoko v rusko okupirana ozemlja v smeri Melitopola, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa si je v ponedeljek ogledal frontno črto v bližini zasedenega mesta Bahmut.

"Zaradi sistematičnega pritiska so bile obrambne sile v smeri Tavrije uspešne in so napredovale 1,5 kilometra globoko v zasedena ozemlja v smeri Melitopola," je povedal tiskovni predstavnik obrambnih sil Valerij Šershen.

Medtem je predsednik Volodimir Zelenski v ponedeljek obiskal frontno linijo v bližini zasedenega mesta Bahmut, da bi podelil odlikovanja vojakom, je sporočil njegov urad. "Bodite previdni. Če boste rešili svoja življenja, boste rešili Ukrajino," je vojakom dejal predsednik.

Poveljnik ukrajinskih kopenskih sil Oleksandr Sirski je Zelenskega obvestil o razmerah na fronti. General je pred tem poročal, da so bile ruske čete potisnjene za kanal jugozahodno od Bahmuta, poroča dpa.

6.32 V tujino odšlo 8,2 milijona Ukrajincev

Približno 8,2 milijona prebivalcev Ukrajine je odšlo v tujino zaradi obsežne vojne, ki jo je sprožila Rusija, je povedala vodja parlamentarnega odbora Olena Šuljak, poroča Urinform, ki se sklicuje na ukrajinski radio.

"8,2 milijona naših ljudi je trenutno v tujini, več kot pet milijonov je notranje razseljenih oseb na ozemlju Ukrajine," je dejala.

Pri načrtovanju povojne obnove Ukrajine bo treba imeti v mislih, koliko od teh milijonov beguncev se bo vrnilo v domovino, kako jih zaposliti in jim zagotoviti dostop do socialne infrastrukture, je dejala.