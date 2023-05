Kaj se dogaja z Lukašenkom, je res zelo hudo bolan?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem, ko naj bi na volitvah 2020 Lukašenko ostal na oblasti predvsem zaradi Putinove podpore pa Belorusija gospodarsko in finančno postaja čedalje bolj odvisna od Rusije. Foto: Reuters

Potem ko se avtoritarni predsednik Belorusije Aleksander Lukašenko prvič po 29 letih ni udeležil državniške slovesnosti ob dnevu zastave, je to v javnosti sprožilo ugibanja o resnosti njegovih zdravstvenih težav.

Slovesnosti v Minsku, ki ji ne manjka pompoznosti, se je v imenu Lukašenka udeležil 68-letni premier Roman Golovčenko. Državna televizija že nekaj dni ni prikazala aktualnih slik Lukašenka, čeprav so njegovo čestitko prebrali v prestolnici. Pred tem so mediji v sosednji Ukrajini objavili, da so Lukašenka odpeljali v bolnišnico, poroča agencija Hina.

Nekdanji upravnik kolhoza, ki ga pogosto opisujejo kot zadnjega diktatorja v Evropi, se je prejšnji torek udeležil vojaške parade v Moskvi, ki vsako leto poteka v spomin na zmago Sovjetske zveze nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Tam je dajal vtis omamljenega in predčasno zapustil slovesnost, poročajo mediji.

Opozicijski politik: Lukašenko je očitno zelo hudo bolan

Predsedniški urad v Minsku ni komentiral njegovega zdravstvenega stanja. Opozicijski politik Pavel Latuško, ki živi v izgnanstvu v EU in je bil nekoč beloruski minister za kulturo, je dejal, da je Lukašenko očitno zelo resno bolan. Nič ni ostalo od Lukašenkove podobe močnega moža, ki jo je gojil, odkar je bil leta 1994 prvič izvoljen za predsednika, je dejal Latuško.

"Ne more prehoditi niti nekaj sto metrov, ne more imeti govorov ali stati pokončno na tribunah. Opoteka se od slabosti," je dodal. Meni, da državna televizija ne ve, kaj bi povedala in pokazala.

Lukašenko je po volitvah leta 2020, ki jih imata opozicija in Zahod za prirejene, ostal na oblasti predvsem zaradi podpore ruskega predsednika Vladimirja Putina. Od takrat je Belorusija vse bolj gospodarsko in finančno odvisna od Rusije, njeno ozemlje pa je uporabila ruska vojska ob lanski invaziji na Ukrajino.