Proti ukrepom: aretirali več sto ljudi, nad protestnike s solzivcem #video #foto

V Avstraliji so po izgredih, ki so izbruhnili na protestih proti omejitvenim ukrepom, aretirali več sto ljudi. Medtem so v državi potrdili največji porast števila okužb z novim koronavirusom od začetka epidemije. Samo v zvezni državi Novi južni Wales so potrdili 825 novih okužb, kar je rekord za celo državo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ne glede na to, kako se trudimo, ne glede na to, ali 99 odstotkov ljudi dela pravilno, je pri različici delta nekaj, česar ne more nadzorovati nihče," je posvarila premierka Novega južnega Walesa Gladys Berejiklian. Prebivalce je pozvala, naj se cepijo.

V petek so oblasti podaljšale ustavitev javnega življenja v Sydneyju še do najmanj septembra, da bi tako zamejili širjenje koronavirusne različice delta.

Več sto aretiranih, ranjeni tudi policisti

Omejitvene ukrepe zaostrujejo tudi v Viktoriji, kjer so zaprtje danes razširili na celo zvezno državo. To pa ni odvrnilo več tisoč prebivalcev Melbourna, da so se udeležili shoda proti ukrepom. Policija je morala zaradi izbruha nasilja uporabiti tudi solzivec. Ranjenih je bilo sedem policistov, aretirali pa so več kot 200 ljudi.

V Sydneyju so proti protestnikom na ulice poslali okoli 1.500 policistov, ki so na cestah postavili blokade. V metropoli so aretirali okoli 250 ljudi.

Večja skupina protestnikov se je zbrala tudi v mestu Brisbane.

Hundreds were arrested after violent clashes between anti-lockdown protesters and police in Australia's two largest cities Saturday as the country recorded its sharpest rise in daily Covid-19 cases since the pandemic beganhttps://t.co/43RSY2XOai — AFP News Agency (@AFP) August 21, 2021

V Sydneyju veljajo strogi omejitveni ukrepi od konca junija, te pa so zdaj razširili na dve zvezni državi in avstralsko prestolnico Canberra, kar skupaj zajema okoli 15 milijonov ljudi.

V Avstraliji so doslej z vsemi odmerki cepili tretjino prebivalstva. Kampanjo so pospešili predvsem v zadnjih tednih zaradi širjenja delta različice. Oblasti so si za cilj postavile več kot 70-odstotno precepljenost, šele nato naj bi začele sproščati ukrepe.

Protestirajo tudi v Parizu

Proti protikoronskim ukrepom protestirajo tudi v Franciji, kjer se ljudje že več tednov zbirajo na ulicah in izražajo svoje nezadovoljstvo. Med drugim nasprotujejo obvezni uvedbi cepljenja zdravniškega osebja proti covid-19 in tudi obveznim covidnim potrdilom za obisk notranjosti gostinskih lokalov.