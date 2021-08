Protest zaradi množičnega pogina rib, zbralo se je 70 tisoč ljudi #video

Udeleženci protestne akcije so se z minuto molka poklonili poginulim ribam in drugim živalim, ki jih je na tisoče naplavilo na obalo. Po ocenah organizatorjev je v akciji sodelovalo okoli 70 tisoč ljudi.

Skoraj pet ton poginulih rib

"Dneve smo bili priča poginu milijonom rib," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal eden od organizatorjev Jesus Cutillas in dodal, da so želeli "izraziti obžalovanje glede tega, kar se je zgodilo, in pokazati odločenost, da se to nikoli več ne zgodi".

Po navedbah oblasti so v sedmih dneh iz vode potegnili skoraj pet ton poginulih živali.

Foto: Reuters

Mar Menor, kar v španščini pomeni "majhno morje", leži v španski regiji Murcia na jugovzhodu države. S površino 135 kvadratnih kilometrov, dolžino 70 kilometrov in globino do sedem metrov je največja laguna v Španiji. Od Sredozemskega morja jo ločuje 22 kilometrov dolg peščeni pas.

Kmetijsko onesnaževanje ogroža ribe in druge živali

To sicer ni prvi okoljski incident te vrste v nekdanjem naravovarstvenem območju, ki je bil dolgo časa magnet za turiste, vendar počasi umira zaradi kmetijskega onesnaževanja. Pred slabima dvema letoma je na obalo naplavilo okoli tri tone živali, predvsem majhne ribe in rake.

Foto: Reuters

Vzrok za množičen pogin rib naj bi bila evtrofija, pri kateri pride do obilne rasti rastlin ali mikroorganizmov zaradi obilice hranilnih snovi, predvsem fosforja in dušika kot posledice človekovih aktivnosti, zlasti v kmetijstvu. To povzroči pomanjkanje kisika za ribe in druge živalske vrste.

Visoke temperature še pospešujejo evtrofijo. Pred zadnjo katastrofo je Španijo zajel vročinski val s temperaturami nad 40 stopinj Celzija.

