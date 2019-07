Prostitucija v Dubaju: Srbkinje s prodajo svojega telesa služijo tisoče evrov

"Perverzni Arabci obožujejo starlete, še posebej pa voditeljice, tekmovalke resničnostnih oddaj in manekenke," je te dni poročal srbski tabloid Kurir. Kot so zapisali, znane Srbkinje v Dubaj zelo pogosto odhajajo pod pretvezo, da gre za službena potovanja, v resnici pa so "igračke" bogatih šejkov, ki jim za velik denar izpolnijo vsako spolno željo.

Srbske spolne delavke so "hit" med strankami

Kot so poročali, je Dubaj, poleg Hrvaške in Črne gore, destinacija, kjer so srbske spolne delavke popoln "hit" med strankami. Arabci naj bi imeli najraje svetlolasa dekleta z bujnim oprsjem. "Srbkinje, ki so znane v javnosti, zaslužijo več kot na primer privlačna mlada in anonimna dekleta," je dejal vir za Kurir.

Foto: Getty Images

Zaradi svoje prepoznavnosti so tudi bolj zaželene, saj se, kot navaja vir, lahko Arabci in poslovneži, ki z njimi preživijo noč, na tovrsten način pohvalijo. Svojim prijateljem in poslovnim partnerjem naj bi celo kazali posnetke in slike. "Če jih osebno ne predstavijo, jim pa kažejo posnetke."

V prostitucijo naj bi bil vpet celo hotelski sistem

Kurirjev vir še navaja, da se večina deklet v Dubaj odpravi po lastni želji in odločitvi. Nekatere tja odhajajo ali na povabilo ali po priporočilu deklet, ki tam že delajo. Delovna sezona naj bi trajala vse leto, zato jim ni težko prepričati družine in prijateljev, da se v Združene arabske emirate odpravljajo v službi hostese ali modela.

Foto: Getty Images

V prostitucijo naj bi bil vpet celo hotelski sistem, ki omenjena dekleta lahko pahne v spolno industrijo. "Svoje službe lahko dobijo po priporočilu, pri tem pa sodelujejo tudi hoteli in njihovo osebje. V večini primerov na tovrsten način vstopijo v to industrijo, pozneje pa delajo po priporočilu strank," je pojasnil vir. Kot je še dejal, jih lahko pozneje stranke pokličejo še na svoje jahte in zabave v apartmajih, kjer naj bi bil zaslužek še višji.

Zaslužijo lahko tudi po več sto tisoč evrov

Bogati Arabci, željni zabave, dekletom ne plačujejo samo omenjenih spolnih storitev, temveč tudi letalske karte, nastanitve in drage obleke. "Dubaj je poln poslovnežev, šejkov in ljudi, ki so pripravljeni dobro plačati za spolni užitek. Še posebej so jim všeč privlačna dekleta z Balkanskega polotoka. S svojim delom lahko zaslužijo tudi po več sto tisoč evrov," je za Kurir povedal sogovornik, ki je dolga leta preživel v Dubaju.

Foto: Getty Images

Kot še navaja tabloid, naj bi Arabci oboževali perverzije in srbske starlete, ki jim uresničijo vse njihove fantazije, orgije naj bi bile neizogiben del zabave, te pa pogosto spremlja tudi droga.

"Iz običajnih deklet sem naredil bogate dame"

Za stran je spregovorila tudi oseba, ki deluje kot posrednik med bogatimi strankami in dekleti. "Pri Arabcih služijo dober denar, ker ga ti z zadovoljstvom trošijo za ženske, ki jim prinašajo spolni užitek."

Kot sam pravi, naj bi delal s petimi dekleti iz Srbije, ki so si s prisluženim denarjem kupile stanovanja povsod po svetu. "Iz običajnih deklet sem naredil bogate dame," je dejal in pojasnil, da njegova dekleta zaslužijo od tri do pet tisoč evrov na teden.

Foto: Getty Images

"Edina obveza, ki jo imajo moja dekleta, je ta, da so maksimalno urejene, da jim diši koža, telo. Oblečene morajo biti v znamke." Srbkinje, ki delajo za posrednika, delajo vsak dan, edina izjema je menstrualni ciklus, zaradi katerega so upravičene do dela prostih dni.