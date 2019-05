Kontroverzni dogodek, kjer moškim obljubljajo neomejene spolne užitke #video

Kontroverzni štiridnevni dogodek, za katerega mora gost odšteti okoli 5.300 evrov, bo letos 4. julija na skrivni lokaciji v Las Vegasu v ZDA. Vsaka vstopnica vključuje družbo dveh deklet, ki bosta gostu ponudili neomejeno količino seksa in izpolnili vsako njegovo fantazijo, obljublja organizator Good Girl Company. V ceno so vključene tudi nastanitev, hrana in pijača ter druge aktivnosti. Organizatorji zanikajo, da bi šlo za izkoriščanje žensk.

Dogodek so v preteklosti gostili na Karibih, v Venezueli in Kolumbiji, tokrat pa se "karavana" deklet in organizatorjev seli v puščavo. Točno lokacijo razkrijejo šele po nakupu vstopnic, da zagotovijo anonimnost in ekskluzivnost dogodka.

Poleg neomejenega seksa tudi droge

Kot navajajo na spletni strani organizatorja, so dobrodošli vsi, ki so željni zabave in neomejenega seksa. Na strani sicer ne omenjajo žensk kot potencialnih strank, se pa te lahko dogodka udeležijo v spremstvu svojih moških partnerjev.

Foto: Posnetek zaslona/Sexisland.co

Organizator dogodka je podjetje Good Girl Company, ki se ukvarja izključno z zabavo za odrasle moške. Nakup vstopnice zagotavlja izkušnjo, v katero je vključeno vse od "senzualnega" helikopterskega prevoza do skrivne lokacije, holografskih koncertov, neomejenega seksa z "najlepšimi in najbolj seksi" ženskami do alkohola in marihuane.

Kako do prizorišča

Po nakupu vstopnice gost sporoči prihod svojega poleta na mednarodno letališče v Las Vegasu. Od tam gosta s helikopterjem pripeljejo na skrivno lokacijo v puščavi Navada. Na prizorišču goste pozdravi sto deklet, glavni namen pa je zadovoljiti stranko in v njej vzbuditi občutek kralja, so zapisali.

Če ima stranka posebne želje glede deklet ali seksualnih fantazij, lahko to sporoči prej in organizatorji bodo poskrbeli, da bodo dekleta ustrezala željam in spolnim potrebam.

Dve ženski na enega gosta

Na voljo je 50 vstopnic za 50 gostov, vsaka vstopnica pa vključuje družbo dveh lepih deklet, ki stranki na štiridnevnem izletu ponujata neomejeno količino seksa. Moški lahko v vsakem trenutku zamenja svoji dekleti za dekleti drugega gosta.

Foto: Posnetek zaslona/Sexisland.co

Kot so zapisali na svoji strani, je vseh sto žensk testiranih proti spolnim boleznim, hkrati imajo strogo pravilo uporabe kondomov. Seks spremljajo številne igre na srečo, med drugim tudi turnir pokra. Zmagovalec turnirja za nagrado dobi "epsko" spolno presenečanje.

Orgije takoj ob prihodu na jahto

Kot piše spletna stran The Sun, so se pogovarjali z enim izmed gostov, ki se je v preteklosti udeležil dogodka, ko je ta potekal v Kolumbiji. 33-letni Ryan je razkril, da so se orgije začele že pol ure po prihodu gostov na razkošno jahto, s katero so se peljali do skrivne lokacije. Poročen oče dveh otrok je povedal, da so bile droge in spolni stimulansi prosto dostopni.

Tudi tokrat organizatorji obljubljajo dostop do marihuane, katere rekreacijska uporaba je v Nevadi zakonita.

Foto: Posnetek zaslona/Sexisland.co

"Poleg enega para nas je bilo na izletu vsega skupaj 30 moških. Večina od njih so bili zdravniki in odvetniki, stari od 25 do 50 let. Polovica jih je bila poročenih," je pojasnil Ryan. "Vsak izmed nas si je lahko izbral dve dekleti, ki sta mu delali družbo celotno potovanje. Petnajst minut po prihodu na izlet sem že seksal," je razložil.

"Večina moških je bila z izbiro deklet zadovoljnih, razen enega, ki je želel bolj vitko prostitutko. Takoj so se znebili dekleta in mu našli žensko, ki ga je bolj privlačila."

Foto: Posnetek zaslona/Sexisland.co

"Ob prihodu na otok so nas skupaj s prostitutkami pospremili v razkošen hotel s petimi zvezdicami," je povedal. "Če si se v kateremkoli trenutku naveličal svojih dveh spremljevalk, si ju lahko zamenjal z drugima."

"Ves čas smo imeli na razpolago droge in teh je bilo res veliko. Od tablet do kokaina in preostalih stvari, za katere nisem še nikoli slišal. Ena izmed teh je bil tudi rožnati prah, ki si ga vdihnil in v trenutku si si zaželel seksa," je dejal.

Rožnati prah, imenovan tudi roza, je sintetični opioid. Ob vdihavanju prahu dobiš občutek evforije, otopelosti in upočasnjenega dihanja.

Prostitutke naj bi v erotičnem razvratu sodelovale po lastni volji

Kontroverzni dogodek je od samega začetka podvržen plazu kritik. Organizatorjem očitajo izkoriščanje žensk. Ti zanikajo trditve, da bi bile prostitutke del mreže trgovanja z ljudmi, obenem pa poudarjajo, da izlete prirejajo na lokacijah, kjer je prostitucija zakonita. Kot zagotavljajo, so vsa dekleta starejša od 18 let in na dogodku prostovoljno.

Kot piše stran White Sunday Times, večina deklet prihaja z območja Kolumbije, Brazilije, Portorika in iz drugih latinskih držav, nekaj pa naj bi bilo tudi Američank in Kanadčank. Ni znano, za kakšno delovno razmerje gre, dekleta pa naj bi bila za izlet dobro plačana.

Foto: Posnetek zaslona/Sexisland.co Stran povzema besede organizatorja, da se nekatera dekleta prostovoljno udeležijo izleta in celo odklanjajo plačilo, češ da si "želijo samo zabave". Po navedbah naj bi spolne delavke za štiridnevni izlet prejele tolikšen znesku, kolikor znaša dvomesečna ali trimesečna povprečna plača, čeprav ni znano, za katero državo naj bi to veljalo.

V preteklosti so dogodek prirejali v Kolumbiji, kjer je prostitucija v določenih okvirih dovoljena, a so morali lokacijo kasneje premakniti zaradi ogorčenja kolumbijskih oblasti nad erotičnim dogodkom. Od takrat ostaja lokacija "skrivna".

Foto: Posnetek zaslona/Sexisland.co

Župan kolumbijskega mesta, kjer so v preteklosti gostili erotični izlet, Sergio Londono je dejal, da bodo oblasti storile vse, kar je v njihovi moči, da bo prirejanje dogodka ustavljeno. Turiste, ki bodo v tem sodelovali, bodo deportirali iz države. "Nesprejemljivo je, da nas želijo prodati kot spolno destinacijo. To ni turizem, ki ga predstavljamo," je zapisal na Twitterju.

Odzval se je tudi kolumbijski notranji sekretar Fernando Niño in zagotovil, da bodo v državi prepovedali vsakršno obliko spolnega turizma. "Ta ni v skladu s politiko do spolno kaznivih dejanj, spolnih zlorab in pornografije, zato tega ne bomo odobravali," je dodal, poroča stran New York Post.