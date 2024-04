Prošnja Palestine za polnopravno članstvo v Združenih narodih brez soglasja

Pristojni odbor varnostnega sveta ZN se ni mogel dogovoriti o odgovoru na ponovno prošnjo za polnopravno članstvo Palestine v ZN. Dve tretjini od 15 članic sta prošnjo podprli, pet jih je temu nasprotovalo, je v četrtek po zaprtem sestanku odbora v New Yorku povedala veleposlanica Malte pri ZN Vanessa Frazier, ki trenutno predseduje odboru.

Po poročanju tujih tiskovnih agencij je malo verjetno, da bo odbor varnostnemu svetu priporočil glasovanje o predlogu. Katerakoli država članica VS ZN sicer lahko kadarkoli predloži resolucijo glede polnopravnega članstva Palestine.

Po navedbah diplomatskih krogov namerava Alžirija to storiti v prihodnjem tednu, francoska tiskovna agencija AFP kot možen dan omenja četrtek, 18. april. Vendar takšna resolucija po vsej verjetnosti ne bi dobila zadostne podpore zaradi ZDA, tesne zaveznice Izraela, ki ima v varnostnem svetu pravico veta.

Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk je v četrtek napovedal, da bo Slovenija podprla polnopravno članstvo Palestine v ZN skupaj z Malto in Francijo.

Palestinski veleposlanik pri ZN Rijad Mansur je za predložitev prošnje za polnopravno članstvo Palestine v varnostnem svetu zaprosil v začetku aprila v pismu generalnemu sekretarju ZN Antoniu Guterresu.

Generalna skupščina ZN lahko z dvotretjinsko večino sprejme nove članice le na priporočilo varnostnega sveta, kjer mora pobudo podpreti najmanj 9 od skupno 15 držav, nasprotovati pa ji ne sme nobena od petih članic s pravico do veta – ZDA, Rusija, Kitajska, Velika Britanija in Francija.

Pri sprejemanju novih članic ZN v varnostnem svetu ni bilo veta vse od leta 1976, ko so ZDA glasovale proti sprejemu Vietnama.

Leta 2011 v odboru za sprejem novih članic Palestina ni dobila zadostne podpore, je pokazalo kasnejše poročilo varnostnega sveta generalni skupščini. ZDA so bile proti in glasovanja v varnostnem svetu potem niti ni bilo. Leto zatem so ZN Palestincem ob nasprotovanju ZDA odobrili status opazovalca.