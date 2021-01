Prizori, ki so sprožili paniko po celi državi

Alarm in France as thousands attend illegal New Year rave party, sparking concerns the underground event could spread COVID-19 https://t.co/pAj53a7DEg pic.twitter.com/aBujWRsvRu — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 2, 2021

Novoletna zabava v skladišču v kraju Lieuron se je začela v četrtek, končala pa se je šele danes. Obiskovalci so prišli iz vseh delov Francije, med njimi pa so bili tudi Španci in Britanci, poroča STA.

Notranji minister sklical krizni sestanek

Ko je policija v četrtek skušala prekiniti dogodek, ki ni bil v skladu z ukrepi za zajezitev covida-19, je prišlo do spopadov med obiskovalci in policijo. Med drugim so zažgali eno vozilo ter v policijo metali steklenice in kamenje. Zaradi dogodka je francoski notranji minister Gerald Darmanin v petek sklical krizni sestanek. Ukazal je, da mora policija zablokirati vse izhode za avtomobile.

V petek je policija tako onemogočila prihod novih rejverjev, ni pa jim uspelo razgnati prisotnih. "Ni bilo nasilnega posredovanja," so sporočile lokalne oblasti.

Na prizorišču je do danes ostalo še nekaj sto rejverjev, ki počasi zapuščajo območje. Pri tem jih nadzoruje policija, ki deli opozorila in globe. Doslej so jih izrekli že vel kot 1000. Darmanin je tvitnil, da potekajo tudi postopki proti organizatorjem.

Eden od rejverjev je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da so na dogodku le redki upoštevali socialno distanco. Več ljudi je spalo kar v svojih vozilih, nato pa se vrnilo na plesišče, je poročal francoski Le Monde. Eden od udeležencev je dodal, da je zabava dobro organizirana, saj so v skladišču tudi stojnice s hrano.

Francija je pred novim letom uvedla stroga pravila s policijsko uro med 20. in 6. uro. Po celi državi je bilo na terenu več kot 100.000 policistov, ki so nadzorovali policijsko uro in posredovali proti nezakonitim zabavam.

#Lieuron #France

A torched police vehicle has been spray-painted by the party-goers.



There is a illegal second rave party tonight, per reports online.



📷: HZ Presspic.twitter.com/Xw1w3kyjTy — Shane B. Murphy (@shanermurph) January 2, 2021

Britanska vlada zapira šole v Londonu

Britanska vlada je medtem v petek sklenila za najmanj dva tedna zapreti vse šole na območju Londona, da bi tako ob vse višjem številu novih okužb z novim koronavirusom ublažili pritisk na bolnišnice.

Šolsko ministrstvo je še sredi decembra lani napovedovalo normalno vrnitev vseh osnovnošolcev v Angliji v šolske klopi po božičnih praznikih, medtem ko naj bi srednješolci nekoliko počakali, da bi se lahko ustrezno pripravili na obsežno testiranje.

Sredi minulega tedna so nato dodatno zamaknili vrnitev dijakov in tudi osnovnošolcev v nekaterih žariščih širjenja okužb na jugovzhodu Anglije, v petek pa je šolski minister Gavin Williamson pod pritiskom lokalnih oblasti odredil zaprtje vseh osnovnih šol na območju Londona za vsaj dva tedna.

Ukrep zadeva več kot milijon osnovnošolcev, ki se bodo tako od ponedeljka vsaj dva tedna šolali na daljavo. Za nekatere skupine, vključno z otroki zaposlenih v ključnih sektorjih, vrtci za najmlajše otroke in šolami za otroke s posebnimi potrebami, vrata šol ostajajo odprta, poroča britanski BBC.

V ZDA število okuženih s koronavirusom preseglo 20 milijonov

ZDA pa so prvi novoletni dan zaznamovale s črnim mejnikom, saj so v državi od začetka epidemije potrdili več kot 20 milijonov okužb z novim koronavirusom. V zadnjem dnevu so potrdili še več kot 160.000 novih okužb, je razvidno iz podatkov univerze Johnsa Hopkinsa.

ZDA tako po številu potrjenih okužb kot umrlih veljajo za najbolj prizadeto državo v pandemiji covida-19. Ta je v ZDA terjal tudi že več kot 347.000 življenj, od tega v zadnjem dnevu več kot 2000. Največ obolelih s covidom-19 je v ZDA v enem dnevu umrlo v sredo, ko so potrdili več kot 3900 smrti.

Veliko upanja se polaga v kampanjo cepljenja proti covidu-19, ki pa v ZDA ne poteka tako hitro, kot so pričakovali. Zaenkrat je prvi odmerek cepiva prejelo 2,8 milijona Američanov, kar je daleč od 20 milijonov, ki jih je do konca leta 2020 napovedovala odhajajoča administracija predsednika Donalda Trumpa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.