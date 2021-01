To vas po novem čaka na brniškem letališču in na meji s Hrvaško

Od danes bo na petih mejnih prehodih s Hrvaško in brniškem letališču potekalo testiranje na novi koronavirus s hitrimi antigenskimi testi. Poleg tega je od danes na seznamu izjem za vstop brez karantene ali negativnega testa PCR pet novih, med njimi so športniki, otroci in pripadniki nujnih služb.

Od danes lahko tisti, ki želijo ob prihodu iz rdeče države v Slovenijo vstopiti na zunanji schengenski meji, pri čemer ne bodo predložili negativnega testa PCR ali pa če ne sodijo med 12 izjem, v državo vstopijo samo na mejnih prehodih, kjer so zagotovljeni pogoji za testiranje s hitrimi testi, poroča STA.

To so letališče Jožeta Pučnika ter mejni prehodi s Hrvaško Obrežje, Gruškovje, Metlika, Središče ob Dravi in Jelšane. Osebe, ki bodo na testiranju na novi koronavirus negativne, bodo lahko vstopile brez napotitve v karanteno na domu.

Izjema so po novem tudi določeni športniki in športni delavci

Državljanom tretjih držav na nenujnem potovanju, ki testiranja s hitrim testom ne bodo želeli opraviti ali bodo pozitivni, bodo vstop v državo zavrnili. Druge osebe, ki se ne bodo želele testirati ali bodo pozitivne na koronavirus, pa bodo morale v karanteno na domu.

Vlada je ob tem razširila seznam izjem za vstop brez karantene ali negativnega testa PCR iz držav na rdečem seznamu. Od danes je dovoljenih 12 izjem, od tega pet novih. Med temi so otroci, ki še niso dopolnili 13 let in potujejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno oziroma mu ni zavrnjen vstop. Izjema so po novem tudi določeni športniki in športni delavci.

Nova izjema pa so še pripadniki nujnih služb, ki izvajajo humanitarne prevoze ali nudijo pomoč pri reševanju in odpravi posledic nesreč.