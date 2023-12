Pritiski okoljskih organizacij naraščajo, mladi protestirajo #video

Med čakanjem na zaključno besedilo dogovora podnebne konference ZN, ki bi ga moralo njeno predsedstvo javno objaviti že pred dvema urama in pol, naraščajo pritiski okoljskih organizacij. Pred prostori, v katerih se še vedno pogajajo in usklajujejo ministri pogodbenic, je pozno popoldne potekal tudi protest mladih z zahtevami po odpravi fosilnih goriv.

Medtem ko predstavniki držav za zaprtimi vrati dvoran v zadnjih urah v bitki s časom nadaljujejo pogajanja in usklajujejo zadnje podrobnosti vsebine osnutka globalnega pregleda stanja na področju izvajanja pariškega sporazuma, je le nekaj metrov stran slika povsem drugačna.

V poznem popoldnevu so se na ploščadi v bližini dvoran zbrali mladi iz različnih držav in odločevalce znova pozvali k ukrepanju. "Ne želimo več fosilnih goriv. Zagotovite nam pravično in urejeno slovo od njih," je med drugim glasno vzklikala pisana skupina protestnikov in si prislužila aplavz zbrane množice.

Nezadovoljni tudi okoljski aktivisti

Nezadovoljstvo z rezultatom konference, ki se nakazuje v zadnjih dveh dneh, so izrazili tudi okoljski aktivisti. Ugandska Unicefova ambasadorka dobre volje Vaanessa Nakate je priznala, da je že utrujena od vsakoletnih razočaranj s podnebnih konferenc. Tudi letos ni nič drugače, saj so iz vsebine končnega dogovora izključili odpravo fosilnih goriv.

Da bi bil COP28 uspešen, bi moral nujno obravnavati odpravo teh goriv, je izpostavila. "Če voditelji po 28 letih podnebnih konferenc ne uspejo odpraviti temeljnega vzroka podnebne krize, potem ne samo, da nas puščajo na cedilu, ampak zaradi njih izgubljamo zaupanje v celoten proces," je dodala.

Zaupanje v uspeh konferenc je sicer že pred leti izgubil tudi Neil Harrison iz ameriške nevladne organizacije The Sustainable Development Institute. Kot je povedal za STA, se je na podnebno konferenco znova vrnil po osmih letih od sprejetja pariškega sporazuma. Po njegovi oceni pa je jasno, da se proces odločanja o boju proti podnebnim spremembam "od zgoraj navzdol" ni obnesel in da bi morali pobudo prevzeti ljudje. O številčni udeležbi na konferenci pa je dejal, da ta zagotovo pomaga povečevati pritisk na odločevalce.

Nekateri aktivisti so izrazili tudi razočaranje nad dejanji lastnih držav. Camila Jardim iz organizacije Greenpeace Brazil je novinarjem povedala, da je bila šokirana, ko je Brazilija napovedala sodelovanje s skupino držav, velikih dobaviteljic nafte Opec. "To se ne bi smelo zgoditi. Brazilija se, tako kot mnoge druge države v razvoju, zanaša na prihodke od črpanja in izvoza nafte," je ocenila in dodala, da bi morala država izkoristiti potencial, ki ga ima na področju obnovljivih virov energije.

Vsi udeleženci konference sicer v zadnjih urah nestrpno pričakujejo, kaj bo prinesel nov osnutek sklepnega dogovora. Ta bi moral biti v skladu z napovedmi objavljen pred dvema urama in pol, a se to do zdaj še ni zgodilo. Po informacijah STA naj bi bila vrnitev termina o odpravi fosilnih goriv v novo besedilo malo verjetna. Ko bo predsedstvo javno objavilo osnutek, naj bi države dobile na razpolago več ur za analizo vsebine. Po tem pa naj bi se predstavniki držav znova srečali na novi plenarni seji v nočnih ali jutranjih urah v sredo.

