Prišle z drugega konca sveta, da bi videle rojstno hišo Luke Modrića: "Sram me je"

Tri turistke iz Kitajske, velike oboževalke hrvaškega nogometnega zvezdnika Luke Modrića, so pred dnevi prišle na Hrvaško, se v Zagrebu udeležile nogometne tekme in se nato odpravile v Zadar, kjer so si želele ogledati Modrićevo rojstno hišo. Pričakovale so muzej ali vsaj prostor z njegovimi fotografijami iz otroštva, a so jih pričakale le ruševine. "Sram me je, ker jim nimam česa pokazati," je dejal zadrski lastnik turistične agencije Teo Kanjer.

Samo zaradi Luke Modrića so z drugega konca sveta prišle tri turistke iz Kitajske. Najprej so prišle v Zagreb, kjer so si ogledale tekmo z Armenijo, potem so želele videti še Modrićevo rojstno hišo v Zatonu Obrovačkem.

"Na poti v Zaton Obrovački so me vprašale, ali bomo karto kupili tam ali prek spleta. Mislim, da si niso najbolje predstavljale, kaj jih tam čaka. Pričakovale so kakšen muzej ali vsaj prostor, kjer bi si lahko ogledali slike iz časa njegovega odraščanja. Ko smo prišli tja gor, jih je pričakala le prazna ruševina," je za Slobodno Dalmacijo povedal Zadrčan Teo Kanjer, lastnik turistične agencije Dalma Travel.

Kljub temu se, kot je povedal Kanjer, niso pustile motiti, fotografirale so namreč vsako podrobnost. "Iskreno, bal sem se, da ne hodijo preveč naokoli zaradi min," je za Slobodno Dalmacijo dejal Kanjer.

"Ostal sem 'paf'"

Po ogledu hiše je Kanjer turistkam želel razkazati še sicer propadajoči stadion NK Zadar, kjer je Modrić naredil prve nogometne korake, a so tudi tam naleteli na neprijetno presenečenje. "Na vhodu je ključavnica, zato so morale stadion fotografirati skozi rešetke. Nikjer žive duše, nič jim ni bilo jasno," nadaljuje Kanjer in doda, da so ob stadionu takoj prepoznale fotografijo Hrvoja Ćustića.

"Prek Lukovih objav na družbenih omrežjih vedo vse o tragediji njegovega prijatelja. In sram me je, ker jim nimam kaj pokazati. Dovolj je, da povem, da so mislile, da je trgovina z gasilnimi aparati trgovina Lukovih navijačev, saj je to najmanj, kar pričakuješ v kraju, kjer je odraščal eden najboljših nogometašev današnjega časa," je dejal Kanjer in dodal:

"Ena iz med njih je takoj prepoznala staro parkirišče in mi navdušeno rekla "Hej, to je hotel 'Iž'". Predstavljajte si, vedo za nekdanji hotel "Iž", kjer je Luka kot deček preživljal počitnice dni v Zadru. Ostal sem 'paf'," je še povedal Kanjer in sklenil, da bi lahko, če bi bili pametni, na imenu Luke Modrića gradili turizem.