Pripravljajo načrte, kako bi v morebitni vojni pokopali pol milijona ljudi

Potem ko so novembra gospodinjstvom razdelili izvode nove brošure z nasveti, kako naj se pripravijo in ravnajo v primeru vojne ali drugih nepričakovanih kriz, zdaj na Švedskem snujejo načrte, kako bi v primeru vojne z Rusijo pokopali približno pol milijona žrtev.

Švedske oblasti so pred dnevi sporočile, da v večjih mestih pripravljajo načrte za pokopališča in krematorije za ogromno žrtev. Po poročanju švedskega Aftonbladeta so pristojni namreč izračunali, da bi lahko v primeru vojne, kakršna je prizadela Ukrajino, umrlo do 500 tisoč Švedov.

Če bi Rusi Švedsko napadli, tako kot so Ukrajino, bi lahko umrlo okoli pet odstotkov Švedov, kažejo analize. Foto: Reuters Podatek o pol milijona morebitnih žrtev je rezultat analize agencije za socialno samozaščito in pripravljenost in švedskih oboroženih sil, da bi lahko katastrofalna in vsesplošna vojna povzročila smrt okoli petih odstotkov celotnega prebivalstva Švedske.

Krematoriji odvisni od plina in električne energije

"Krematoriji so odvisni od elektrike in plina, v vojnem času pa lahko pride do pomanjkanja energentov. Zato moramo imeti načrt B, torej klasične, ki zahtevajo veliko več prostora," je za Aftonbladet pojasnil Jan-Olof Olsson iz omenjene agencije.

"Načrti upoštevajo tudi izgube v enotah naših zaveznikov v Natu in tudi mrtve sovražnikove vojake. Vsem je treba zagotoviti dostojen pokop in transport žrtev tujih držav v domovino," je še dodal.

V večini švedskih občin je za organizacijo pogrebov odgovorna cerkev, v Stockholmu pa občinske službe. Mestne oblasti trdijo, da imajo na pokopališčih dovolj prostora za vse žrtve vojne.

"Iz očitnih razlogov ne želim razkriti podrobnosti naših vojnih načrtov, vendar imamo načrtovane prostore za pokope na največjih mestnih pokopališčih. Jasno je, da bo veliko ljudi umrlo, če bo Stockholm napaden tako kot ukrajinska mesta," je za Aftonbladet dejal Svante Borg, direktor stockholmskega pokopališča, in poudaril, da je pomembno zagotoviti, da upepelitev žrtev lahko nadaljujejo tudi v času krize.

Skrbi jih, da državni organi vedo nekaj več

V Göteborgu računajo, da bo za pokop okoli 30 tisoč žrtev potrebnih približno deset hektarjev zemlje, kar ustreza površini 20 nogometnih igrišč.

Takšni načrti povzročajo zaskrbljenost in nemir med državljani, ki jih skrbi, da državni organi vedo nekaj več, kot so pripravljeni posredovati javnosti. Svant Borg pa trdi, da gre le za pripravo na vse možne scenarije: "Grozljivo je govoriti o teh okoliščinah, vendar si ne moremo zatiskati oči pred realnostjo. Govoriti moramo o tem, kako ravnati, če vojna potrka na naša vrata."