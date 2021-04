Pri sosedih v pristanišče zaplavalo na tisoče meduz #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na družbenih omrežjih so zaokrožile fotografije in posnetki prebivalcev obmorskega italijanskega mesta. Pristanišče v Trstu so dobesedno preplavile meduze.

Strokovnjaki pravijo, da so meduze v pristanišče najverjetneje prinesli vetrovi in morski tokovi. Meduze so dobro vidne, saj ostajajo tik pod morsko gladino, kjer imajo dovolj hrane, temperatura vode pa je višja.

Šlo naj bi za meduze, vrste klobučnjakov. Veliki klobučnjak je ena izmed večjih meduz v Sredozemskem morju. Ožig morskega klobuka je za človeka običajno nezaznaven.