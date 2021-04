V Jadranu ulovili velikanskega škampa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V bližini mostu na otok Pag so v hrvaškem Jadranu ulovili 43-centimetrskega škampa. Hrvaški mediji trdijo, da gre za največjega morskega škampa vrste Nephrops norvegicus, ki so ga doslej ulovili v Jadranu in najverjetneje tudi v svetovnih morjih, saj je povprečna dolžina tovrstnega škampa 25 centimetrov.