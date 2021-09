Pri sosedih rahljajo ukrepe, pri nas stanje vse slabše

Lastniki kavarn in barov na Hrvaškem lahko od danes goste znova postrežejo tudi v zaprtih prostorih. Z začetkom novega šolskega leta 6. septembra pa nameravajo pouk ob nekoliko spremenjenih ukrepih in priporočilih za učence in dijake v celoti organizirati v šolah. V državi tako nadaljujejo rahljanje epidemioloških ukrepov, čeprav se število okužb z novim koronavirusom zvišuje. Epidemiološko stanje se tudi v Sloveniji poslabšuje, število okužb je včeraj naraslo na 776.

Hrvaški štab civilne zaščite je po pogovorih s predstavniki gostincev z današnjim dnem ugodil lastnikom kavarn in barov, ki so zahtevali obratovanje v zaprtih delih lokalov, kot to lahko že nekaj mesecev počnejo v restavracijah. V preteklih mesecih so sicer v večini gostinskih lokalov obratovali zgolj na terasah in na odprtem.

Epidemiologi so določili, da je pred vstopom v zaprti del lokala treba razkužiti roke. Obvezna je tudi obrazna maska, razen ko gosti sedijo za mizo. Lastniki lokalov bodo morali določiti največje možno število gostov glede na velikost lokala, ker bo treba zagotoviti ustrezno razdaljo med njimi. Priporočajo prezračevanje prostorov v čim večji meri.

Obratovalnega časa niso spremenili, kar pomeni, da bo večina lokalov še naprej odprta do polnoči. Izjema so nočni klubi, ki jim delovnega časa niso omejili, če imajo vsi obiskovalci evropska digitalna covidna potrdila, strežba pa poteka na terasi ali v odprtem prostoru lokala.

Učenci znova v šolske klopi

Na Hrvaškem načrtujejo, da se bodo otroci s 6. septembrom vrnili k pouku v šolska poslopja, potem ko je veliko izobraževalnih ustanov preteklo šolsko leto izvajalo večino pouka na daljavo. V primerjavi s prejšnjim šolskim letom so zrahljali tudi nekatere druge ukrepe. Med drugim bodo učencem višjih razredov v osnovnih šolah dovolili menjavo učilnic in kabinetov. Otrokom bodo dovolili športne dejavnosti tudi v šolskih dvoranah.

Ostale epidemiološke ukrepe, ki so veljali v prejšnjih 15 dneh, so podaljšali.

Rahljanje ukrepov kljub naraščanju okužb

V državi nadaljujejo rahljanje epidemioloških ukrepov, čeprav se število okužb z novim koronavirusom zvišuje. Od začetka tedna je bilo za 30 odstotkov več novih okužb z novim koronavirusom kot v prvih dveh dneh prejšnjega tedna. Krepi se tudi število obolelih s covid-19, ki potrebujejo oskrbo v bolnišnicah.

Hrvaški premier Andrej Plenković je zagotovil, da ne bodo znova uvajali ostrejših epidemioloških ukrepov, kot je bilo to lani. "Če bi kot v nekih drugih državah cepili 80 odstotkov prebivalstva, bi prvi podprl razveljavitev vseh ukrepov," je novinarjem v Zagrebu v ponedeljek dejal Plenković.

Znova je pozval državljane, naj se cepijo proti bolezni covid-19. V celoti je zaenkrat cepljenih nekaj manj kot 49 odstotkov odraslih prebivalcev.