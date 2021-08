V izjavi po srečanju ministra za zdravje s predstavniki ljubljanske pediatrične klinike in predstavniki društva staršev otrok zdravljenih na hemato-onkološkem oddelku Junaki tretjega nadstropja je Poklukar poudaril, da popotnica za jesen ni dobra: "V teh dneh mladim in otrokom po glavi roji predvsem to, da se vračajo v šolske klopi. To pa nam prinaša tudi velike skrbi in bojazen. V zadnjih dneh smo odpirali nove covidne oddelke. Popotnica za jesen ni dobra. Naš cilj je, da naredimo vse, da bodo šole ostale odprte in otroci zdravi. Tisti, ki bodo potrebovali zdravljenje, pa ga bodo tudi dobili."

Janez Poklukar, @MinZdravje ob obisku Pediatrične klinike @ukclj: Danes sem tukaj srečal same velike borce in junake. Na nas je, da jih zaščitimo. pic.twitter.com/RsJdgp4Lg2 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) August 31, 2021

"Kdaj bomo dosegli ustrezno precepljenost, je odvisno od nas. Mi odločamo o tem, ali bodo šole odprte, ali bodo kulturne prireditve odprte, kako bo delovalo gospodarstvo in kakšne bodo posledice, če bomo gospodarstvo zapirali," je dejal Poklukar.

Svetovalna skupina za covid-19 je v ponedeljek pripravila predlog omejevalnih ukrepov glede na različne faze epidemije. Po neuradnih informacijah predlaga, da bi se v kriznih fazah širilo obvezno izpolnjevanje pogojev PCT, navaja STA. Medtem pa si prizadevajo, da bi bile šole ves čas epidemije odprte.

Že dva tedna se vrtimo okoli 42 odstotkov, v EU precepljenost 70-odstotna

V Sloveniji se že dva tedna vrtimo okoli 42 odstotkov precepljenih. Cilj, dosežena 70-odstotna precepljenost prebivalstva, je tako še precej oddaljen.

V Sloveniji je z enim odmerkom cepljenih 989.393 oseb, kar pomeni 47 odstotkov vseh prebivalcev. Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 56 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 69 odstotkov. Polno cepljenih pa je 902.437 oziroma 43 odstotkov prebivalcev. Med starejšimi od 18 let je polno cepljenih 51 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 64 odstotkov.

Pomemben mejnik pa je dosegla Evropska unija, je danes na Twitterju sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. "Danes smo dosegli pomemben mejnik v naši kampanji cepljenja. 70 odstotkov odraslih v EU je polno cepljenih. To je več kot 250 milijonov ljudi, ki so zaščiteni," je povedala v videu, objavljenem na Twitterju. To je po njenih besedah velik dosežek, ki resnično kaže, kaj lahko storimo, če sodelujemo.

Poudarila je, da se mora cepiti še veliko več Evropejcev, da bi se izognili novemu valu okužb in ustavili pojavljanje novih različic koronavirusa. "Vse, ki se lahko, pozivam, da se cepite. To je edini način, da zaščitite sebe in druge," je pozvala.