Za zdaj neznani storilci so z avtobusom podjetja Libertas poškodovali semafor, količke in palmo. Vozilo so nato pustili ob cesti in zapustili kraj dogodka, je povedala tiskovna predstavnica policijske uprave s sedežem v Dubrovniku Davorka Bečić.

Novičarski portal dubrovački.dnevnik.rtl.hr. je objavil več fotografij, na katerih je videti razbit sprednji del avtobusa, ki se je ustavil pri izruvanem drevesu na zelenici ob enem od krožišč v Mlinih.