Še en zvezdnik na počitnicah na Hrvaškem: Bon Jovi z družino prispel v Dubrovnik

Bon Jovi je prvič obiskal Dubrovnik leta 2011, ko ni skrival svojega navdušenja nad najbolj znanim hrvaškim turističnim mestom. Letos je prispel s 56-letno soprogo Dorotheo Hurley in najmlajšim sinom, 15-letnim Romeom. Ustrezata jim mir in tišina dubrovniškega predela in uživajo v družinski idili, je danes poročal hrvaški Jutarnji list.

Časnik dodaja, da je znani glasbenik leta 2011 imel tudi koncert na Hrvaškem, letos pa je na zasebnem obisku. O njegovih morebitnih bodočih nastopih na Hrvaškem ni slišati ničesar.

Foto: Cover Images

Poudarja, da je slavni roker danes v nekoliko bolj elegantnih in sodobnejših oblekah, za razliko od časov, ko je imel dolge lase, visoke superge in majice z bleščicami. Takratni mladostniški upor so v skladu z leti nadomestile resne obleke in podoba, ki še naprej pušča vtis rokerja. Ta ostaja še naprej na komercialni sceni in se zoperstavlja novim glasbenim trendom, opisuje časnik.

Na Hrvaškem tudi Samuel L. Jackson in Cristiano Ronaldo

Hrvaška obala je znana, da je privlačna za počitnikovanje slavnih in bogatih, Bon Jovi sodi med vrh svetovnih zvezdnikov, ki prihajajo na Hrvaško, je izpostavil Dubrovački vjesnik na svoji spletni strani. Med drugim so letos sosednjo državo obiskali ameriški igralci Salma Hayek, Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson in Michael Weatherly ter eden najboljših svetovnih nogometašev vseh časov Cristiano Ronaldo.

Aprila so se v oddaji Argument na Planet TV spraševali, zakaj zvezdniki obiskujejo Hrvaško, Slovenije pa ne. Kaj so povedali, poglejte v spodnjih videih.