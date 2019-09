Pri 73 letih rodila dvojčici in postala rekorderka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Indijka, ki trdi, da je stara 73 let, je rodila dvojčici, so danes sporočili njeni zdravniki. Če bodo potrdili njeno starost, bo postala najstarejša ženska, ki je rodila.

Eramati Mangajama je zanosila po zunajtelesni oploditvi (IVF) in dvojčici rodila v četrtek s pomočjo carskega reza v mestu Guntur. "Zelo sem vesela. Bog je uslišal najine molitve," je dejala Mangajama po porodu.

Njen zdravnik Umašankar Sanakajala je pojasnil, da je Indijka že 57 let poročena z 80-letnim Sitharamo Radžaraom in da jima v teh letih ni uspelo zanositi. "To je zdravstveni čudež - dosežek moderne medicine," je dejal njen zdravnik.

Preverili so tudi njeno šolsko potrdilo, ki je pristno, na njem pa je kot datum rojstva Indijke naveden 1. julij 1946. Trenutno rekord za najstarejšo žensko, ki je rodila, prihaja iz Španije, kjer je bila ženska leta 2006 ob porodu stara 66 let.