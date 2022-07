Previdno na hrvaških plažah, ponekod za varnost skrbijo celo policisti

V zadnjem času hrvaški policisti opažajo velik porast tatvin na plažah. V večini primerov storilci opazujejo kopalce in priložnost za krajo izkoristijo, ko se ti odpravijo v morje, osebne predmete pa pustijo na obali. Za varnost kopalcev na plažah v Makarski zdaj skrbijo celo varnostniki in policija.

Policijska uprava primorsko-goranska opozarja, da tatovi ne izbirajo in vzamejo tisto, kar jim pride pod roke, od sončnih očal, mobilnih telefonov in nakita do avtomobilskih ključev ...

Tako je recimo na plaži na Krku neznani storilec starejšima državljankama BiH odtujil nahrbtnik z denarjem, mobilnim telefonom, oblačili in ključi. Kaznivo dejanje je izvedel, ko sta odšli v morje in svoje osebne stvari pustili brez nadzora. Podobno se je zgodilo dvema turistkama iz Francije na eni izmed plaž na Reki. V Novem Vinodolskem je storilec državljanki Hrvaške prav tako odtujil torbo z denarnico, v kateri je imela osebne dokumente, bančne kartice in denar, poroča Večernji list.

Varnostniki in policija skrbijo za varnost kopalcev v Makarski

Po poročanju IndexHR so šli v Makarski še korak dlje, saj plaže zdaj varujejo zasebni varnostniki in policija. Glavni razlog za uvedbo varovanja kopalcev je nedavni incident, ko so se na plaži sprli prodajalci koruze. Poleg tega varnostniki in policisti skrbijo, da nihče ne krade in da se na plaži ohranjata red in mir.

Na plaži so med 10. in 18. uro, ko je ljudi največ. V mestu Makarska so prepričani, da je položaj glede varnosti precej boljši kot lani, k čemur je zagotovo doprinesla prisotnost varnostnikov na plažah.

Da bi zmanjšali možnost tatvin, policija občane in turiste opozarja, naj upoštevajo koristne nasvete o varovanju premoženja in osebnih predmetov na plaži:



- Na plažo ne prinašajte večje vsote denarja, nakita in drugih dragih predmetov,



- torb, ključev, mobilnih telefonov, fotoaparatov, videokamer in drugih stvari na plaži ne puščajte brez nadzora,



- ko ste v morju, naj vaše osebne stvari opazujejo prijatelji ali znanci,



- denarja in dragocenosti ne pregledujte pogosto, saj lahko na ta način pritegnete pozornost tatov,



- dokumentov in denarja ne hranite skupaj,



- na plažo vzemite toliko denarja, kolikor ga potrebujete za manjše stroške (sok, kava, sladoled),



- če na plažo pridete z osebnim vozilom, zaprite vsa okna in zaklenite vrata vozila, v vozilu ne puščajte vrednejših predmetov,



- če na plažo pridete s kolesom, ga zavarujte tako, da ga privežete za drevo, ograjo ...



- v primeru kraje pokličite policijo na številko 192,



- v primeru kraje preiščite okolico, morda najdete nekaj svojih predmetov (pospravite jih v vrečko in jih predajte policiji, mogoče odkrijejo koristne sledi).