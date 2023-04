Just over 24 hours later, Luz's bloodied body was found by horrified neighbours inside an abandoned house.



Aurelia Salinas, 42, (pictured) was arrested after allegedly confessing to police her involvement in her daughter's murder pic.twitter.com/vVuL6EHgSW — News News News (@NewsNew97351204) April 27, 2023

Triletno Luz Maido je 42-letna mama Aurelia Salinas zbudila sredi noči, k prekupčevalcu mamil pa jo je odpeljal njen fant, kar so posnele tudi varnostne kamere.

Posnetek prikazuje tudi, kako deklica skuša pobegniti, potem ko jo je mama predala njenemu fantu in preprodajalcu, ki jo je večkrat udaril, da bi se pomirila.

Moment three-year-old is carried away to be raped and murdered after being sold by her mother https://t.co/oebt7sqXSs pic.twitter.com/J8u46XLKPG — Daily Mail Online (@MailOnline) April 27, 2023

Po dobrih 24 urah so malčico našli posiljeno in umorjeno. Njeno krvavo trupelce so odkrili zavito v srajco na postelji v zapuščeni hiši.

Prekupčevalec mamil je priznal umor male Luz, mama pa je lagala, da je med hčerkinim izginotjem spala, vse dokler je niso soočili s posnetkom.

Ima sedem otrok, med njimi tudi 12-letno deklico, ki jo je z njenim dovoljenjem nadlegoval 30-letnik.