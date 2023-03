V Kopru voznik avtobusa osumljen več spolnih napadov na otroka

Koprski kriminalisti so podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve treh kaznivih dejanj spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, zoper voznika šolskega avtobusa.

Kriminalisti so pri preiskavi kaznivih dejanj, za katere je bil osumljen voznik šolskega avtobusa, zbrali vsa potrebna obvestila in dokaze. 24. marca so tako na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve treh kaznivih dejanj spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Za kaznivo dejanje je zagrožena kazen do petih let zapora.