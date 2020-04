Preprodajalci mamil so se med epidemijo prilagodili: za prevoz uporabljajo dostavo hrane

Preprodajalci v obdobju omejitev gibanja zaradi novega koronavirusa za prevoz mamil uporabljajo tudi dostavo hrane na dom, je danes posvaril Interpol. Nekateri izkoristijo prave dostavljavce hrane, nekateri pa se preoblečejo vanje. Policisti so tovrstni kriminal že opazili v Španiji, Veliki Britaniji, Maleziji in na Irskem.

Španska policija je ta mesec v Alicanteju in Valencii aretirala sedem ljudi, ki so bili preoblečeni v dostavljavce hrane in so s kolesom, motorjem ali avtomobilom razvažali kokain in marihuano, je na spletu sporočil Interpol. Mamila so med drugim skrili v dvojno dno nahrbtnikov, poroča STA.

Na Irskem so policisti zasegli osem kilogramov kokaina in dve ročni pištoli. Preprodajalci so prepovedane snovi skrili v škatle za pice.

Dostava kruha tehtala 11 kilogramov

Malezijsko policijo pa je poklical dostavljavec hrane, ki bi moral dostaviti samo naročilo kruha, vendar pa je tovor tehtal kar 11 kilogramov. Tako je posumil, da nekaj ni v redu.

Interpol opozarja, da so lahko dostavljavci sostorilci ali pa sploh ne vedo, da so vpleteni v trgovino z drogami. Kriminalci pa se lahko tudi preoblečejo v dostavljavce.