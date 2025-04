Premirja v Ukrajini ni na vidiku. Poročajo o novih spopadih in žrtvah.

V Varnostnem svetu ZN so v četrtek potekala zaprta posvetovanja o Ukrajini, po katerih je ruski veleposlanik novinarjem povedal, da premirje trenutno ni realistično. Veleposlanik Samuel Žbogar je medtem v imenu petih evropskih članic VS ZN podal izjavo v podporo pravičnemu miru ob upoštevanju suverenosti in ozemeljske celovitosti Ukrajine. Medtem iz več ukrajinskih mest poročajo o novih ruskih napadih z dvema mrtvima in več kot 50 ranjenimi.

Pomembnejši poudarki dneva:



10.28 Ruski napadi v Ukrajini zahtevali nove žrtve

9.50 Žbogar: Rusija iz razprave izriva Ukrajino

10.28 Ruski napadi v Ukrajini zahtevali nove žrtve

V ruskih napadih na mesti Harkov in Sumi sta bili ponoči ubiti dve osebi, več deset je ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. Tarči napadov sta bili tudi mesti Dnipro in Kijev. Ruska zračna obramba je medtem nad štirimi regijami in anektiranim polotokom Krim sestrelila 56 ukrajinskih brezpilotnikov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po beseda župana Harkova Igorja Terehova je ruska raketa zadela gosto naseljen predel mesta in zahtevala življenje enega človeka. Ob tem so sprva poročali o nekaj manj kot 30 ranjenih, kasneje pa je število naraslo na najmanj 54.

"Po predhodnih informacijah so bili napadi na Harkov izvedeni z balističnimi raketami s kasetnim strelivom," je na družbenem omrežju Telegram zapisal Terehov in dodal, da je poškodovanih najmanj 15 stanovanjskih stavb.

Še en človek je bil ubit, en pa ranjen v napadu ruskega brezpilotnika v Sumiju. Mesto na severovzhodu Ukrajine se je konec tedna znašlo v središču pozornosti mednarodne javnosti, potem ko je ruski napad tam zahteval prek 30 smrtnih žrtev. Napad je ostro obsodilo več držav, vključno s Slovenijo.

O eksplozijah so sicer ponoči poročali tudi iz predmestja Kijeva in Dnipra.

Ruska zračna obramba je medtem nad regijami Voronež, Belgorod, Rostov in Krasnodar ter leta 2014 anektiranim Krimom sestrelila 56 ukrajinskih brezpilotnikov, je na Telegramu sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. O žrtvah ali večji škodi zaenkrat ni poročil.

Nadaljujejo se tudi spopadi na fronti. Ukrajinska vojska je v četrtek zatrdila, da je v pri mestu Pokrovsk, pomembnem logističnem vozlišču v vzhodni regiji Doneck, po mesecih izgubljanja ozemlja izvedla uspešen protinapad, med katerim je pridobila približno 16 kvadratnih kilometrov.

9.50 Žbogar: Rusija iz razprave izriva Ukrajino

Ruski veleposlanik pri Združenih narodih Vasilij Nebenzija je po posvetovanjih, ki so na željo Rusije potekala za zaprtimi vrati, dejal, da so bila "najbolj čudna do zdaj". "Govoril sem jaz, govorili so Američani in nihče drug," je dejal ruski predstavnik in zatrdil, da trenutno ni realistično govoriti o premirju, ker da Ukrajina ne upošteva moratorija na napade na energetske objekte.

"Varnostni svet je danes razpravljal za zaprtimi vrati, ker je Rusija skušala iz razprave izključiti Ukrajino. Za trajni mir je potrebno vključiti vse strani v vojni," je v imenu Slovenije, Danske, Francije, Grčije in Združenega kraljestva izjavil Samuel Žbogar. Foto: STA Ukrajina sicer Moskvo prav tako obtožuje, da se ne drži dogovora o nenapadanju energetike.

"Države, ki podpirajo Kijev, niso znale odgovoriti, ali ga bodo prisilile v spoštovanje moratorija, ampak so spet za vse krivile Rusijo. Imamo ameriško resolucijo, ki poziva k miru, vendar bo ta odvisen od določil morebitnega premirja oziroma besedila v dokumentu," je dejal Nebenzija in dodal, da je to mnenje posredoval Moskvi.

"Varnostni svet je danes razpravljal za zaprtimi vrati, ker je Rusija skušala iz razprave izključiti Ukrajino. Za trajni mir je potrebno vključiti vse strani v vojni," je v imenu Slovenije, Danske, Francije, Grčije in Združenega kraljestva izjavil Samuel Žbogar.

"Na posvetovanjih smo ponovno poudarili zavezanost končanju ruske agresivne vojne ter doseganju pravičnega, trajnega in celovitega miru v Ukrajini. S tem v mislih smo pozdravili diplomatska prizadevanja ZDA za dosego celovite prekinitve ognja. Rusijo pozivamo, naj se strinja s popolno, brezpogojno prekinitvijo ognja in ukrepa v smeri trajnega miru v Evropi," je dejal.

Izjava pravi, da si Ukrajina želi miru in je to dokazala, ko se je strinjala s popolno prekinitvijo ognja. "Rusija je danes to ponovno zavrnila. Srečanje je potekalo po tem, ko je Rusija sprožila vrsto smrtonosnih zračnih napadov po vsej Ukrajini," je dejal Žbogar in navedel nedavne napade v Sumiju in Krivem Rogu.

"Ponovno potrjujemo neomajno podporo Ukrajini in ponavljamo poziv generalnega sekretarja ZN k trajni prekinitvi ognja in smiselnim prizadevanjem za pravičen, trajen in celovit mir," je še dodal.